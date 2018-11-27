Що буде, якщо не носити шапку взимку: лікарі назвали шокуючі наслідки

Ходіння взимку на вулиці без шапки може спричинити за собою найдраматичніші наслідки для організму. Лікарі назвали кілька проблем зі здоров'ям, які чатують на тих, хто ігнорує теплі головні убори.

Про це повідомляє "Медікфорум".

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Гайморит. Якщо після ходіння без шапки вас наздогнав отит, стережіться – інфекція може перейти і на інші органи голови в силу близького розташування. Можуть постраждати мигдалини, і тоді розвинеться ангіна. Якщо виникне запалення придаткових пазух носа, можуть з'явитися гайморит і фронтит.



Чому потрібно носити шапку взимку

Отит. Поєднання холодного вітру і ходіння без шапки може дати сумний результат – запалення середнього і зовнішнього вуха, отит. У вухах можуть виникнути фурункули, що призводять до сильного болю і нагноєння.

Запалення лицевого і потиличного нерва. Ця хвороба розвивається через переохолодження і провокує пекельні муки. Запалення нервів супроводжується пульсуючим болем, який не дозволяє ні спати, ні їсти. При цьому лікування може бути неефективни, або виявитися дуже довгим.

Облисіння. Переохолодження голови негативно впливає на стан судин, що живлять цибулини волосся. Як результат, живлення волосяних фолікул порушується, волосся стає більш тонкими і пористими та починає випадати.

Стенокардія. Переохолодження голови може привести до спазму судин внутрішніх органів і спровокувати приступ стенокардії або астми.

Тому переконливо рекомендуємо вам подбати про своє здоров'я і не забувати про головні убори, щоб уникнути вищевказаних захворювань.

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