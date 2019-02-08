Що буде з курсом гривні до і після виборів: пояснення економіста

До президентських виборів гривня демонструватиме певне укріплення, що в інтересах нинішньої влади. Після виборів ситуація може змінитися.

Про це у коментарі 24 каналу сказав економіст Андрій Новак, коментуючи питання – як залежатиме курс гривні від виборів.

Напередодні президентських виборів влада робитиме все можливе і неможливе, щоб як мінімум забезпечувати стабільність курсу гривні, не допускати її девальвації. А максимум – навіть демонструвати нібито економічне покращення, і вдаватися до незначного, але зміцнення. Що ми вже спостерігаємо,

– уточнив Новак.

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Від персони новообраного президента залежатиме – який він чи вона курс обере. І курс гривні – теж важливий елемент економічного курсу країни.

Після президентських виборів ситуація може змінитися, і не в кращий бік. Економіст нагадав – у державному бюджеті на 2019 рік зазначений курс 29,4. "Оскільки у нас половина економіки зав'язана на зовнішньоекономічних відносинах, то якщо не буде такого курсу – будуть значні недонадходження до державного бюджету від податків. Тому не виключено, що після президентських виборів гривня девальвує", – зауважив Новак.

А перед парламентськими виборами, вважає він, – знову демонструватимуть незначне зміцнення гривні.

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З 11 січня 2019 року гривня почала рости. Натомість курси долара та євро демонструють майже постійне падіння упродовж трьох тижнів.