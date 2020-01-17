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      Що читають народні депутати: цікаве опитування

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      Що читають народні депутати / 24 канал

      Більшість українців за минулий рік не прочитали жодної книги . Ми вирішили запитати, чи читають українські депутати і яку літературу можуть порекомендувати народні обранці.

      57% українців за минулий рік не прочитали жодної книги. Втім, інша частина українців читає регулярно, в середньому до дев'яти книг на рік.

      Читайте також: Більшість українців не прочитали за рік жодної книги: дослідження

      Дослідники кажуть, що найбільше читає молодь і люди пенсійного віку. Більшість читає книги кілька разів на місяць. Втім, є й такі, що читають книжки щодня, таких 14% опитуваних. Щоправда, 4% респондентів сказали, що книжки читають рідше, ніж раз на рік.

      Тому ми вирішили запитати українських народних депутатів, які три останні книжки вони прочитали. Дізналися, чому Ілля Кива і Микола Тищенко читають дитячу літературу, яких письменників обирають Святослав Вакарчук, Жан Беленюк та Володимир В'ятрович і з'ясували, з якої причини Вадим Рабинович не читає книжок.

      Детальніше – дивіться у відео:

       

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Новини Києва Література
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