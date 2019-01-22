Що чоловіки і жінки вважають зрадою: дослідження

Сайт онлайн-знайомств для одружених Ashley Madison провів дослідження на цю тему, щоб дізнатися, що різні люди розуміють під зрадою.

Результати опитування опублікував журнал Metro.

Читайте також: Як кількість сексуальних партнерів впливає на міцність шлюбу

В опитування не увійшли очевидні варіанти – такі, як романтичні відносини або секс на стороні.



Більшість чоловіків і жінок вважають зрадою сильний емоційний зв'язок з іншою лбюдиною

Ось що вважають зрадою користувачі сайту:

- сильний емоційний зв'язок з іншою людиною – 55%;

- фотографії в оголеному вигляді, які партнер посилає комусь – 46%;

- еротичні повідомлення, секстинг – 44%;

- аккаунт в додатку для побачень – 29%;

- зустрічі з колишніми – 29%;

- побутової флірт – 18%;

- партнер думає про когось іншого під час сексу з вами – 18%;

- вечеря з людиною протилежної статі – 18%;

- спілкування з колишніми – 16%;

- фантазії, мрії про інших – 13%.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.