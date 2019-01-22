Що чоловіки і жінки вважають зрадою: дослідження
Сайт онлайн-знайомств для одружених Ashley Madison провів дослідження на цю тему, щоб дізнатися, що різні люди розуміють під зрадою.
Результати опитування опублікував журнал Metro.
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В опитування не увійшли очевидні варіанти – такі, як романтичні відносини або секс на стороні.
Більшість чоловіків і жінок вважають зрадою сильний емоційний зв'язок з іншою лбюдиною
Ось що вважають зрадою користувачі сайту:
- сильний емоційний зв'язок з іншою людиною – 55%;
- фотографії в оголеному вигляді, які партнер посилає комусь – 46%;
- еротичні повідомлення, секстинг – 44%;
- аккаунт в додатку для побачень – 29%;
- зустрічі з колишніми – 29%;
- побутової флірт – 18%;
- партнер думає про когось іншого під час сексу з вами – 18%;
- вечеря з людиною протилежної статі – 18%;
- спілкування з колишніми – 16%;
- фантазії, мрії про інших – 13%.
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