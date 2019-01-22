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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Що чоловіки і жінки вважають зрадою: дослідження

      421 Читать новость на русском
      Що є зрадою
      Що є зрадою / pixabay.com

      Сайт онлайн-знайомств для одружених Ashley Madison провів дослідження на цю тему, щоб дізнатися, що різні люди розуміють під зрадою.

      Результати опитування опублікував журнал Metro.

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      В опитування не увійшли очевидні варіанти – такі, як романтичні відносини або секс на стороні.

      Зрада
      Більшість чоловіків і жінок вважають зрадою сильний емоційний зв'язок з іншою лбюдиною

      Ось що вважають зрадою користувачі сайту:

      - сильний емоційний зв'язок з іншою людиною – 55%;

      - фотографії в оголеному вигляді, які партнер посилає комусь – 46%;

      - еротичні повідомлення, секстинг – 44%;

      - аккаунт в додатку для побачень – 29%;

      - зустрічі з колишніми – 29%;

      - побутової флірт – 18%;

      - партнер думає про когось іншого під час сексу з вами – 18%;

      - вечеря з людиною протилежної статі – 18%;

      - спілкування з колишніми – 16%;

      - фантазії, мрії про інших – 13%.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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