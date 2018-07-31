Що має вміти дитина до 6 років: перелік

В Україні часто батьки віддають своїх дітлахів у перший клас вже у шість років. До цього віку дошкільнята повинні опанувати чимало речей.

Отже, є низка речей, яка допоможе зрозуміти – чи достатньо розвинута дитина на свій шестирічний вік, передає Nashamama.

Мислення. У 6 років дитина повинна самостійно орієнтуватися у просторі, знати мінімальну інформацію про географію країни, вміти визначати час та знаходити відмінності на нескладних малюнках.

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Логіка до цього віку вже має бути доволі розвинена. Малюк повинен чітко висловлювати свої думки. Також у такому віці діти люблять розгадувати різноманітні логічні ребуси, загадки та придумувати самотужки цікаві задачки.

Математичні знання. Для вступу у перший клас дитина має вміти рахувати до 10, впізнавати цифри, писати їх і знати прості геометричні фігури.

Образне мислення. У 6 років ваше чадо починає мислити творчо, власними образами. Своє бачення діти вкладають у фігурки з пластиліну, малюнки, будують з конструктора вежі не за схемою тощо.

Знання про навколишній світ. Дошкільнята повинні знати тварин, які їх оточують, розрізняти деякі дерева, квіти, пори року та назви місяців.

Увага та пам'ять. Дитина вже здатна концентрувати увагу на одному занятті до 20 хвилин за умови, що воно їй цікаво.

Фото: Unsplash.

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