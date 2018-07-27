17:48
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що не так iPhone X: порція кумедних відео від Samsung

593 Читать новость на русском
Порція кумедних відео від Samsung про iPhone X
Порція кумедних відео від Samsung про iPhone X / Фото з вільних джерел

Samsung черговий раз поділилася оригінальною рекламою Galaxy S9. Південнокорейський гігант продовжує піарити власний продукт та підкреслювати слабкі сторони iPhone.

Ролики опублікували на YouTube-каналі американського підрозділу Samsung.

Читайте також:  Samsung покепкував з iPhone у новій рекламі: відео

Нагадаємо, на початку тижня Samsung вже публікувала добірку із трьох гумористичних роликів, які вказують на недоліки смартфонів від компанії Apple. Тоді компанія висміяла відсутність в iPhone X роз'єму для навушників і необхідність використання додаткового адаптера, те, що в комплекті з iPhone X не йде швидка зарядка та низьку оцінку камери в DxOMark.

Цього разу в головній ролі як і раніше продавець магазину Apple, який є відданим шанувальником бренду. У минулій добірці він навіть заперечував переваги камери Galaxy і рекомендував оцінювати фотографії серцем. Ситуація не змінилася – співробітник і далі захищає "яблучну" релігію.

У першому відео дівчина сором'язливо зізналася в тому, що не може знайти слот для карти пам'яті microSD на корпусі iPhone. Головний герой рекомендував використовувати хмарну систему зберігання. А ще краще – купити iPhone X замість "вісімки", адже він всього на 140 доларів дорожче.

Samsung кепкує над відсутністю слоту для microSD-карти в iPhone – дивіться відео

 

Не обійшлося без згадки виїмки в дисплеї. Так, вона заважає при перегляді відео, але до всього можна звикнути. Варто зазначити, що в кінці ролика вас чекає приємний бонус.

Samsung кепкує над "монобровою" в iPhone Х – дивіться відео

 

У третьому відео відвідувач хоче використовувати кілька додатків одночасно в режимі спліт-скрін. Зовсім недавно її сестра робила подібне на Galaxy S9. На жаль, iPhone такого поки не навчився. 

Samsung кепкує над відсутністю багатозадачності в iPhone – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сьогодні, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1461
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
сьогодні, 14:29 Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
сьогодні, 14:00 Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
Яніна Ткачук
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук