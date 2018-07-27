Що не так iPhone X: порція кумедних відео від Samsung

Samsung черговий раз поділилася оригінальною рекламою Galaxy S9. Південнокорейський гігант продовжує піарити власний продукт та підкреслювати слабкі сторони iPhone.

Ролики опублікували на YouTube-каналі американського підрозділу Samsung.

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Нагадаємо, на початку тижня Samsung вже публікувала добірку із трьох гумористичних роликів, які вказують на недоліки смартфонів від компанії Apple. Тоді компанія висміяла відсутність в iPhone X роз'єму для навушників і необхідність використання додаткового адаптера, те, що в комплекті з iPhone X не йде швидка зарядка та низьку оцінку камери в DxOMark.

Цього разу в головній ролі як і раніше продавець магазину Apple, який є відданим шанувальником бренду. У минулій добірці він навіть заперечував переваги камери Galaxy і рекомендував оцінювати фотографії серцем. Ситуація не змінилася – співробітник і далі захищає "яблучну" релігію.

У першому відео дівчина сором'язливо зізналася в тому, що не може знайти слот для карти пам'яті microSD на корпусі iPhone. Головний герой рекомендував використовувати хмарну систему зберігання. А ще краще – купити iPhone X замість "вісімки", адже він всього на 140 доларів дорожче.

Samsung кепкує над відсутністю слоту для microSD-карти в iPhone – дивіться відео

Не обійшлося без згадки виїмки в дисплеї. Так, вона заважає при перегляді відео, але до всього можна звикнути. Варто зазначити, що в кінці ролика вас чекає приємний бонус.

Samsung кепкує над "монобровою" в iPhone Х – дивіться відео

У третьому відео відвідувач хоче використовувати кілька додатків одночасно в режимі спліт-скрін. Зовсім недавно її сестра робила подібне на Galaxy S9. На жаль, iPhone такого поки не навчився.

Samsung кепкує над відсутністю багатозадачності в iPhone – дивіться відео

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