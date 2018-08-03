Що робити, якщо повітря у місті забруднено

Через спеку у Києві спостерігаються умови, при яких у повітрі накопичуються та утримуються шкідливі домішки.

Лікар Павло Смалько порадив, що робити у таких випадках, пише LIGA.net.

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Він застерігає від прогулянок біля трас. Найкраще гуляти у парках до 11:00 та після 16:00 години.

Також під час спеки потрібно пити воду. Норма води для дорослого становить 2 літри, для дитини 10 років – 1-1,5 літри.

Лікар пояснює, що потрібно стежити й за діурезом (процес утворення і виділення сечі). Він є одним з критеріїв правильної роботи нирок.

А от після прогулянок медик радить не перебувати в кімнаті чи офісі, де є різкий перепад температур через кондиціонер. Дитині взагалі не бажано бути у кімнаті, де є суттєва різниця між температурою надворі та в приміщенні.