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      Що робити, якщо у чоловіка є почуття до колишньої: коментар психолога

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      Що робити, якщо у чоловіка є почуття до колишньої
      Що робити, якщо у чоловіка є почуття до колишньої / elena.lutsk.ua

      Трапляється, що жінки після одруження дізнаються про те, що у чоловіка досі є почуття до людини з попередніх стосунків (коли розлука сталась не з його ініціативи). І ці почуття в нього періодично проявляється. Як жінці діяти у такій ситуації, щоб зберегти сім'ю?

      Про це розповіла сімейний психолог Наталія Гаєвська на своїй сторінці у Facebook.

      "Стосунки не завжди складаються просто і легко, а особливо, коли є хтось "третій". Через це виникає відчуття: "Я не на першому місці", "Є хтось важливіший за мене", "я недостатньо хороша для нього" тощо. Ці та схожі думки можуть ледь не зводити з розуму, змушуючи відчувати власну непотрібність і другорядність, гнів, відчай та сумніви у правильності зробленого вибору", – пише фахівець.

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      У такій ситуації не варто забувати, що чоловік все ж таки з вами, а не з іншою жінкою. Найбільше розхитує у такій ситуації відсутність чіткої визначеності – ким ви є насправді для свого чоловіка, а ще до цього всього додається власна невпевненість у своїй привабливості та важливості.

      via GIPHY

      На думку психолога, можливо, у такій ситуації чоловік переживає через те, що його покинули, бо це суттєвий удар по його власній самооцінці, особливо, якщо були сильні почуття. Тож чоловік новими стосунками може намагатись компенсувати невдачу і "підлікувати" самоповагу та самооцінку.

      А можливо навпаки, вирішив, що попередні стосунки таки завершено, і намагається будувати нові відносини зі своєю дружиною, проте, іноді спогади, як фантомні болі, дають знати про себе,
      – вважає Гаєвська.

      Але також проблема може ховатись у тому, що у стосунках партнери очікують одне від одного необхідних вчинків: бачити та цінувати кожного, розділяти вподобання та переконання, бути нероздільною "половинкою". Але дуже рідко пари задають собі питання – чому їм ці бажані вчинки такі важливі?

      via GIPHY

      "Чому мені важливо, щоб мій чоловік ніколи не згадував тої, іншої? Якщо відверто дати собі відповідь на це та інші запитання, то стане зрозуміло, що ми таким чином сподіваємося отримати підтвердження власної цінності та значущості одне для одного. Забезпечити безпеку, відчуття любові та власної цінності в стосунках, насправді використовуючи один одного", – пояснює психолог.

      Що робити? У таких ситуаціях варто відверто поспілкуватися – без звинувачень, претензій та вимог донести, що відбувається з вами, як ви почуваєтесь у цих стосунках, чого хочете і очікуєте від них, як бачите майбутнє. Також важливо під час такої розмови почути і зрозуміти позицію партнера.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Психологія Поради
      Джерело: 24 Канал
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