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      Що станеться, якщо повністю відмовитися від солодощів

      1926 Читать новость на русском
      Що станеться, якщо повністю відмовитися від солодощів
      Що станеться, якщо повністю відмовитися від солодощів / shadesofhope.com

      У дитинстві батьки попереджали про небезпеку куріння, алкоголю, наркотиків, але жодного разу не говорили про залежність від цукру. Дослідження підтверджують, що цукор спричиняє наркотичне звикання.

      Цукор згубно впливає на організм людини, він призводить до проблем зі шкірою, зубами, серцем, пише Elle. Через цукор у людей виникають перепади настрою.

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      Через пів години

      Якщо людина відмовитися від шматка шоколаду і витримає протягом 20-30 хвилин, то з’їсти солодкого не захочеться. Відмова від цього продукту зменшить ризики померти від серцево-судинних захворювань.

      Через день

      Після відмови від цукру на добу, людина почне шукати альтернативу – овочі та білки, які стабілізують рівень цукру, загартовують нервову систему і служать запобіжником від перепадів настрою.

      Відмова від солодкого
      Відмова від солодкого

      Через три дні

      У цей період людина відчуває сильну тягу з’їсти щось солодке. Вона відчуває тривогу, занепокоєння та може перебувати у першій стадії депресії.

      Через тиждень

      7 днів – це своєрідний рубікон. У людини покращується настрій, стан шкіри, вона відчуває приплив енергії, зникне млявість. Відмова від солодкого зменшує ризик виникнення акне на 87%.

      Через місяць

      Виключення з раціону цукру покращить пам'ять людини, а також збільшить здатність людини до навчання.

      via GIPHY

      Через рік

      Самопочуття та здоров’я покращиться у кілька разів. Організм перестане накопичувати цукор для зберігання жиру, людина може втратити трохи ваги. У цей період можна дозволити трішки солодощів для натхнення без страху зірватися.

      Дієтологи радить складати свій режим харчування так, щоб 80% раціону становила здорова їжа. Тому один-два рази на тиждень можна цілком робити собі солодкі виключення.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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