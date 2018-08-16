Що станеться, якщо відмовитись від солі

Їжа без солі здається позбавленою смаку, але не варто забувати, що це лише підсилювач смаку продуктів.

Якщо вживати занадто багато солі, тіло починає затримувати зайву рідину в організмі надмірна кількість калію і натрію, повідомляє 24apteka.

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Через це може навіть дійти до повного зневоднення організму, що загрожує виразкою шлунка. Також надлишок солі призводить до хвороб артерій, підвищення кров'яного тиску і збільшення кількості рідини у людей із захворюваннями серця, печінки або нирок.

Окрім того, їжа з дуже високим вмістом солі може спровокувати розвиток раку шлунка. Також можуть утворюватись мішки під очима.

Та вчені застерігають, зовсім від солі теж не варто відмовлятись, адже це теж погано вплине на роботу організму. Вона контролює кров'яний тиск та роботу м'язів і нервів.

Також брак солі в організмі може спровокувати розвиток гіпонатріємії, яка дає про себе знати такими симптомами:

- нудота і блювання;

- головний біль;

- підвищена нервозність, запаморочення;

- втома;

- занепокоєння і дратівливість;

- м'язова слабкість, спазми або судоми.

Низьке споживання натрію може призвести до поганих показників при цукровому діабеті другого типу, оскільки воно викликає резистентність до інсуліну.

Запас натрію в організмі варто підтримувати в нормі, адже чимало натрію виходить з організму разом з потом. За даними Інституту медицини, людині потрібно близько 15 грамів солі в день.

Тож повністю відмовлятися від вживання солі не варто.

Зі слів канадських вчених, норма споживання солі повинна не перевищувати 4,7 грама в день.

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