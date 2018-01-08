Що станеться з організмом, якщо пити вино щодня: дослідження

Червоне вино використовують як аргумент як прихильники помірного пиття, так і ті, хто виступать проти вживання алкоголю взагалі.

Дослідники Університету імені Бен-Гуріона в Ізраїлі провели експеримент, щоб визначити наскільки безпечним і ефективним може бути регулярне вживання червоного вина для людей з певним набором захворювань.

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Для участі в експерименті було відібрано 224 особи, які мають діабет ІІ типу і дотримуються практично безалкогольної дієти. Учасників поділили на 3 групи, доручивши на весь час експерименту під керівництвом дієтологів дотримуватися середземноморської дієти і додати до свого раціону на вечерю один з трьох видів напою: мінеральну воду, сухе біле і сухе червоне вино.

Провівши всі необхідні виміри і зібравши опитувальні листи, дослідники провели аналогічні обстеження через 6 і 24 місяців. Це дало їм можливість простежити за показниками крові в динаміці і зробити безліч цікавих висновків.

Червоне вино сприяло значному збільшенню вмісту хорошого ЛПВЩ-холестерину в крові. Цей показник, поряд із загальним поліпшенням якості сну, у "винних" команд став вищим в порівнянні з результатами групи, в якій щодня пили мінеральну воду.

Вчені також зазначили, що у тих, хто щодня за вечерею пив червоні вина, значно знизився рівень компонентів метаболічного синдрому, який проявляється в збільшенні маси вісцерального жиру, зниження чутливості до інсуліну і порушенні вуглеводного, ліпідного, пуринового обміну, а також артеріальної гіпертензії.

Результати дослідження говорять, що помірна кількість вина разом з рясним прийомом їжі допомагає людям, схильним до захворювань коронарної артерії, діабету, серцевої недостатності та інфарктів.