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Що таке флоатинг і кому потрібно пройти цю процедуру

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Що таке флоатинг
Що таке флоатинг

Все більше популярності набирає флоатинг – терапевтичний метод, за допомогою якого досягається релаксація організму.

Цю процедуру проводять у спеціально-обладнаних флоат-кімнатах, пише ТСН.

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У кімнаті є капсула у вигляді закритого басейну, він наповнений концентрованим розчином англійської солі (солі Ебсома, сульфату магнію), завдяки чому тіло ніби ширяє на поверхні. Вода практично не відчувається, адже її температура – це температура тіла людини.

Що таке флоатинг
Що таке флоатинг

Флоатинг необхідний:

– людям, які хочуть урівноважити свій психоемоційний стан;

– тим, хто хоче згенерувати нові ідеї, рішення проблеми. Під час флоатингу відключаються зовнішні фактори, на які розсіюється увага;

– спортсменам, що зняти фізичну втому та кріпатуру після інтенсивних тренувань;

– тим, хто хоче зберегти здоров’я. Регулярний відпочинок корисний для тіла.

Кому потрібно пройти флоатинг
Кому потрібно пройти флоатинг

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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