Що таке флоатинг і кому потрібно пройти цю процедуру

Все більше популярності набирає флоатинг – терапевтичний метод, за допомогою якого досягається релаксація організму.

Цю процедуру проводять у спеціально-обладнаних флоат-кімнатах, пише ТСН.

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У кімнаті є капсула у вигляді закритого басейну, він наповнений концентрованим розчином англійської солі (солі Ебсома, сульфату магнію), завдяки чому тіло ніби ширяє на поверхні. Вода практично не відчувається, адже її температура – це температура тіла людини.



Що таке флоатинг

Флоатинг необхідний:

– людям, які хочуть урівноважити свій психоемоційний стан;

– тим, хто хоче згенерувати нові ідеї, рішення проблеми. Під час флоатингу відключаються зовнішні фактори, на які розсіюється увага;

– спортсменам, що зняти фізичну втому та кріпатуру після інтенсивних тренувань;

– тим, хто хоче зберегти здоров’я. Регулярний відпочинок корисний для тіла.



Кому потрібно пройти флоатинг