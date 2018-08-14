Що таке флоатинг і кому потрібно пройти цю процедуру
Все більше популярності набирає флоатинг – терапевтичний метод, за допомогою якого досягається релаксація організму.
Цю процедуру проводять у спеціально-обладнаних флоат-кімнатах, пише ТСН.
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У кімнаті є капсула у вигляді закритого басейну, він наповнений концентрованим розчином англійської солі (солі Ебсома, сульфату магнію), завдяки чому тіло ніби ширяє на поверхні. Вода практично не відчувається, адже її температура – це температура тіла людини.
Що таке флоатинг
Флоатинг необхідний:
– людям, які хочуть урівноважити свій психоемоційний стан;
– тим, хто хоче згенерувати нові ідеї, рішення проблеми. Під час флоатингу відключаються зовнішні фактори, на які розсіюється увага;
– спортсменам, що зняти фізичну втому та кріпатуру після інтенсивних тренувань;
– тим, хто хоче зберегти здоров’я. Регулярний відпочинок корисний для тіла.
Кому потрібно пройти флоатинг
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