Що таке пролактин і коли він може бути небезпечним
Пролактин – це гормон, який виробляється гіпофізом (залоза внутрішньої секреції), він пов'язаний з дітонародженням.
Лікар-ендокринолог Олена Михайленко пояснює, що пролактин необхідний для здійснення лактації, пише ТСН.
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Норма пролактину для жінок, які не перебувають у стані вагітності або лактації, є 15-20 нанограмам на один мілілітр крові. Під час вагітності цей показник може підвищуватися до 300 нанограмів на мілілітр.
Якщо ж у вас високий рівень пролактину і це не пов’язано з вагітністю та періодом грудного вигодовування, то гормон може негативно впливати на здоров’я.
Що таке пролактин
Виділення з молочних залоз
У жінок можуть бути виділення з молочних залоз, вони можуть виникати як під час натискання, так і без дотику.
Збільшення ваги
Через високий показник пролактину у людини збільшується апетит, більше відкладаються поживні речовини в організмі.
Проблеми з менструальним циклом
У жінки після першої вагітності може виникнути вторинна аменорея – припинення менструального циклу.
Пролактин та збільшення ваги
Проблеми з щитоподібною залозою
Через гормональні зміни у жінки може порушуватися робота щитоподібної залози.
Пролактинома
Через зростання рівня пролактину у людини відбувається порушення пам’яті та втрата зору. Все тому, що клітини, які виробляють гормон, збільшуються у розмірах та утворюють пролактиному – доброякісну пухлину, яка може здавлювати зорові нерви. Жінки з пролактиномою можуть бути дратівливими, часто плакати та впадати у депресивні стани.
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