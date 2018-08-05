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Що таке пролактин і коли він може бути небезпечним

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Що таке пролактин
Що таке пролактин / istockphoto.com

Пролактин – це гормон, який виробляється гіпофізом (залоза внутрішньої секреції), він пов'язаний з дітонародженням.

Лікар-ендокринолог Олена Михайленко пояснює, що пролактин необхідний для здійснення лактації, пише ТСН.

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Норма пролактину для жінок, які не перебувають у стані вагітності або лактації, є 15-20 нанограмам на один мілілітр крові. Під час вагітності цей показник може підвищуватися до 300 нанограмів на мілілітр.

Якщо ж у вас високий рівень пролактину і це не пов’язано з вагітністю та періодом грудного вигодовування, то гормон може негативно впливати на здоров’я.

Що таке пролактин
Що таке пролактин

Виділення з молочних залоз

У жінок можуть бути виділення з молочних залоз, вони можуть виникати як під час натискання, так і без дотику.

Збільшення ваги

Через високий показник пролактину у людини збільшується апетит, більше відкладаються поживні речовини в організмі.

Проблеми з менструальним циклом

У жінки після першої вагітності може виникнути вторинна аменорея – припинення менструального циклу.

Пролактин та збільшення ваги
Пролактин та збільшення ваги

Проблеми з щитоподібною залозою

Через гормональні зміни у жінки може порушуватися робота щитоподібної залози.

Пролактинома

Через зростання рівня пролактину у людини відбувається порушення пам’яті та втрата зору. Все тому, що клітини, які виробляють гормон, збільшуються у розмірах та утворюють пролактиному – доброякісну пухлину, яка може здавлювати зорові нерви. Жінки з пролактиномою можуть бути дратівливими, часто плакати та впадати у депресивні стани.

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Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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