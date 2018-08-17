Що українці найактивніше шукають на OLX – цікава інфографіка
Протягом першого півріччя 2018 роки українці, що користуються смартфонами на Android, найактивніше шукали велосипед. При цьому власники iPhone, приглядали у OLX інший iPhone.
Про це мовиться у рейтингу OLX, передає itc.ua.
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ТОП-10 запитів з Android:
- Велосипед – 17%;
- Диван – 13%;
- Квартира – 12%;
- Сукня – 11%;
- Кросівки – 8%;
- Рюкзак – 8%;
- Будинок – 8%;
- Босоніжки – 8%;
- Коляска – 7%;
- Ноутбук – 7%.
У свою чергу власники техніки Apple на сайті шукали як не дивно інші моделі iPhone. Найбільше пошуків припадає на модель iPhone 7 – понад 60 тисяч запитів за перше півріччя 2018 року. Також користувачі iOS цікавилися iPhone 6, iPhone X, iPhone 8 та iPhone 6s.
ТОП-10 запитів з iOS:
- iPhone 7 – 15%;
- Nike – 13%;
- iPhone 6 – 11%;
- Adidas – 11%;
- Zara – 9%;
- iPhone Х – 9%;
- iPhone – 9%;
- iPhone 8 – 8%;
- iPhone 6s – 8%;
- Gucci – 7%.
Також власники смартфонів Apple також шукали одяг і спортивне взуття, запитуючи популярні бренди. У рейтингу також бачимо Nike та Adidas, а також Zara Gucci.
Що українці шукають на OLX
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