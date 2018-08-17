Що українці найактивніше шукають на OLX – цікава інфографіка

Протягом першого півріччя 2018 роки українці, що користуються смартфонами на Android, найактивніше шукали велосипед. При цьому власники iPhone, приглядали у OLX інший iPhone.

Про це мовиться у рейтингу OLX, передає itc.ua.

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ТОП-10 запитів з Android:

Велосипед – 17%; Диван – 13%; Квартира – 12%; Сукня – 11%; Кросівки – 8%; Рюкзак – 8%; Будинок – 8%; Босоніжки – 8%; Коляска – 7%; Ноутбук – 7%.

У свою чергу власники техніки Apple на сайті шукали як не дивно інші моделі iPhone. Найбільше пошуків припадає на модель iPhone 7 – понад 60 тисяч запитів за перше півріччя 2018 року. Також користувачі iOS цікавилися iPhone 6, iPhone X, iPhone 8 та iPhone 6s.

ТОП-10 запитів з iOS:

iPhone 7 – 15%; Nike – 13%; iPhone 6 – 11%; Adidas – 11%; Zara – 9%; iPhone Х – 9%; iPhone – 9%; iPhone 8 – 8%; iPhone 6s – 8%; Gucci – 7%.

Також власники смартфонів Apple також шукали одяг і спортивне взуття, запитуючи популярні бренди. У рейтингу також бачимо Nike та Adidas, а також Zara Gucci.

Що українці шукають на OLX

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