10:10
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Що українці найактивніше шукають на OLX – цікава інфографіка

456 Читать новость на русском
Що українці найактивніше шукають на OLX
Що українці найактивніше шукають на OLX / igate.com.ua

Протягом першого півріччя 2018 роки українці, що користуються смартфонами на Android, найактивніше шукали велосипед. При цьому власники iPhone, приглядали у OLX інший iPhone.

Про це мовиться у рейтингу OLX, передає itc.ua.

Читайте також: Українці найменше у світі платять за інтернет: інфографіка

ТОП-10 запитів з Android:

  1. Велосипед – 17%;
  2. Диван – 13%;
  3. Квартира – 12%;
  4. Сукня – 11%;
  5. Кросівки – 8%;
  6. Рюкзак – 8%;
  7. Будинок – 8%;
  8. Босоніжки – 8%;
  9. Коляска – 7%;
  10. Ноутбук – 7%.

У свою чергу власники техніки Apple на сайті шукали як не дивно інші моделі iPhone. Найбільше пошуків припадає на модель iPhone 7 – понад 60 тисяч запитів за перше півріччя 2018 року. Також користувачі iOS цікавилися iPhone 6, iPhone X, iPhone 8 та iPhone 6s.

ТОП-10 запитів з iOS:

  1. iPhone 7 – 15%;
  2. Nike – 13%;
  3. iPhone 6 – 11%;
  4. Adidas – 11%;
  5. Zara – 9%;
  6. iPhone Х – 9%;
  7. iPhone – 9%;
  8. iPhone 8 – 8%;
  9. iPhone 6s – 8%;
  10. Gucci – 7%.

Також власники смартфонів Apple також шукали одяг і спортивне взуття, запитуючи популярні бренди. У рейтингу також бачимо Nike та Adidas, а також Zara Gucci.

Що українці шукають на OLX

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Apple Android iPhone Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
H&M в Україні: що варто знати про бренд
сьогодні, 10:02 H&M в Україні: що варто знати про бренд
Яніна Ткачук
Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили
сьогодні, 09:04 Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили
Настя Сукач 9 3852
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
сьогодні, 08:30 Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
Богдан Яременко
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 серпня, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
У Росії пояснили, чому заблокували IP-адреси Google
 22 квітня , 14:47
Остаточно "зламали": Росія залишилась без YouTube
 24 квітня , 18:19
У Росії частково перестав працювати YouTube
23 квітня , 13:02
У роботі YouTube стався масштабний збій: які регіони зачепило
3 квітня , 12:43
Google спростила покупки всередині Android-додатків
 3 серпня , 17:03
Twitter блокуватиме фейкові акаунти Ілона Маска
 26 липня , 10:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук