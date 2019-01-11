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      Що в Україні подорожчало і подешевшало у грудні: перелік товарів та послуг

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      Які продукти в Україні подорожчали та подешевшали
      Які продукти в Україні подорожчали та подешевшали / 24 канал

      Порівняно з листопадом 2018 року, у грудні в Україні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 16,5%) через сезонність подорожчали овочі.

      Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

      Так, на 3,2-1,6% зросли ціни на молоко, молочні продукти, макаронні вироби, масло та хліб.

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      Водночас на 1,4-0,5% подешевшали рис, яйця, цукор, фрукти і свинина.

      Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,75%. Головною причиною подорожчання є підвищення цін на скраплений газ – на 3,2%, тарифів на гарячу воду, опалення – на 2,1%, каналізацію – на 0,8%, водопостачання, утримання будинків та прибудинкових територій – на 0,6%.

      Щодо вартості проїзду у громадському транспорті, то вона у цілому знизились на 1,6%. Усе через здешевлення палива та мастил на 6% з огляду на різке зниження цін на світовому ринку нафти.

      Проте проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 2,5%.

      м

      До слова, у 2019 році українцям слід очікувати на подорожчання м'яса, картоплі та чорного хліба.

      Теги: Новини України Ціни Комунальні послуги Гроші Міністерство економічного розвитку і торгівлі Транспорт
      Джерело: 24 канал
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