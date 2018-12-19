Що впливатиме на ціни у 2019 році: пояснення фахівця

Рівень інфляції протягом наступного року може змінитися. Серед ризиків, які потенційно сприятимуть росту цін – не отримання траншу МВФ, інфляційні очікування перед виборами і окремі результати виборів.

Про це в коментарі 24 каналу розповів кандидат економічних наук, фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

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Експерт вважає малоймовірними проблеми, через які Україна не отримає обіцяного від МВФ траншу за програмою stand-by, в результаті чого могли б виникнути труднощі з виплатою старих боргів.

Наразі влада виконала умови Фонду щодо прийняття держбюджету та підвищення цін на газ, тож ризик реалізації цього фактора незначний,

– уточнив Корнилюк.

Підвищення інфляційних очікувань людей під час виборів – ще один ризик. Наступного року українці мають обрати і нового Президента, і депутатів парламенту. Невизначеність щодо того, хто саме прийде до влади, та які це матиме наслідки, може дати поштовх й інфляції.

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Наступний ризик – прихід до влади після виборів еліт, які чинитимуть тиск на НБУ щодо проведення "політики дешевих грошей" з лозунгами про дешеве кредитування. Інфляція може збільшитися, якщо нова влада проводитиме іншу монетарну політику і змусить НБУ запустити так званий “друкарський верстат”, вважає експерт.

Якщо регулятор безпідставно підвищить обсяг грошової маси в економіці з лозунгами про здешевлення кредитування, це може призвести до зростання цін по турецькому чи венесуельському сценарію. Адже якщо кількість купюр у кишенях кожного росте швидше, ніж кількість товарів на полицях магазинів, то ціни на товари автоматично зростають,

– пояснив Корнилюк.

Посилення турбулентності на зовнішніх ринках, особливо в країнах, що є торговими партнерами України, також є ризиком росту інфляції. Якщо країни, що купують більшість товарів в українських експортерів, перестануть зростати і зазнають скорочення споживчого попиту, то приплив валюти в країну сповільниться. І вимушене перевищення імпорту може зумовити дефіцит на валютному ринку та інфляційний тиск внаслідок девальвації гривні, – пояснив Корнилюк.

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Експерт нагадав – відповідальним за рівень інфляції є НБУ, а не Мінфін. Міністерство фінансів використовує технічний показник інфляції при підготовці держбюджету. Тому коректніше базуватися не на закладеному в держбюджеті показнику інфляції, а на прогнозних показниках, які надає Нацбанк у щоквартальному "Інфляційному звіті", а також цільових показниках з допустимими діапазонами інфляції, які Рада НБУ щорічно затверджує в "Основах грошово-кредитної політики". Якщо орієнтуватися на ці документи, то варто звернути увагу, що у жовтні цього року НБУ підвищив прогноз щодо інфляції на 2019 рік ‒ з 5,8% до 6,3%. Це хоч і вище цільового діапазону від Ради НБУ (4-6%), втім теж досить оптимістичне значення.

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