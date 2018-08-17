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Що впливає на довголіття: вчені здивували заявою

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Який фактор вливає на довголіття
Який фактор вливає на довголіття / events.huddol.com

Американські науковці встановили фактор, який впливає на довгу тривалість життя жінок.

Вчені зі Школи медицини Сан-Дієго при Каліфорнійському університеті дослідили інформацію про понад 22 тисяч жінок, пише MedicalXpress.

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Експеримент показав, що у жінок, матері яких жили не менше 90 років, шанс на довге життя зростає на 25%. Довге життя матері збільшує шанс на довше життя жінки
Довге життя матері збільшує шанс на довше життя жінки

Більш того, вчені заявляють, що мова йде про життя без важких хвороб на кшталт інсульту, діабету, раку і серйозних переломів.

У разі якщо батько й мати досягли віку 90 років, шанс жінки досягти цього віку збільшується до 38%. У той же час, учені не виявили тенденції довгожительства серед жінок, у яких до 90 років дожив тільки батько.

Як впливає те, що батьки жінки дожили до 90 років
Як впливає те, що батьки жінки дожили до 90 років

На тривалість життя впливає комбінація факторів навколишнього середовища, способу життя і генетики.

До слова, брехня не лише ставить під загрозу стосунки з іншими людьми, а й негативно впливає на того, хто обманює.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Довголіття
Джерело: 24 Канал
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