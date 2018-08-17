Що впливає на довголіття: вчені здивували заявою
Американські науковці встановили фактор, який впливає на довгу тривалість життя жінок.
Вчені зі Школи медицини Сан-Дієго при Каліфорнійському університеті дослідили інформацію про понад 22 тисяч жінок, пише MedicalXpress.
Читайте також: 6 хвороб тіла та мозку, які потрібно лікувати одночасно
Експеримент показав, що у жінок, матері яких жили не менше 90 років, шанс на довге життя зростає на 25%.
Довге життя матері збільшує шанс на довше життя жінки
Більш того, вчені заявляють, що мова йде про життя без важких хвороб на кшталт інсульту, діабету, раку і серйозних переломів.
У разі якщо батько й мати досягли віку 90 років, шанс жінки досягти цього віку збільшується до 38%. У той же час, учені не виявили тенденції довгожительства серед жінок, у яких до 90 років дожив тільки батько.
Як впливає те, що батьки жінки дожили до 90 років
На тривалість життя впливає комбінація факторів навколишнього середовища, способу життя і генетики.
До слова, брехня не лише ставить під загрозу стосунки з іншими людьми, а й негативно впливає на того, хто обманює.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Агресія чи піар-хід: чому Мосійчук і Шахов влаштували бійцівський клуб в прямому ефірісьогодні, 21:08
-
Потягів до Москви не буде: Україна припинить залізничне сполучення з Росієюсьогодні, 20:09
-
Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-бізсьогодні, 19:01