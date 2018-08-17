Що впливає на довголіття: вчені здивували заявою

Американські науковці встановили фактор, який впливає на довгу тривалість життя жінок.

Вчені зі Школи медицини Сан-Дієго при Каліфорнійському університеті дослідили інформацію про понад 22 тисяч жінок, пише MedicalXpress.

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Експеримент показав, що у жінок, матері яких жили не менше 90 років, шанс на довге життя зростає на 25%.

Довге життя матері збільшує шанс на довше життя жінки

Більш того, вчені заявляють, що мова йде про життя без важких хвороб на кшталт інсульту, діабету, раку і серйозних переломів.

У разі якщо батько й мати досягли віку 90 років, шанс жінки досягти цього віку збільшується до 38%. У той же час, учені не виявили тенденції довгожительства серед жінок, у яких до 90 років дожив тільки батько.



Як впливає те, що батьки жінки дожили до 90 років

На тривалість життя впливає комбінація факторів навколишнього середовища, способу життя і генетики.

До слова, брехня не лише ставить під загрозу стосунки з іншими людьми, а й негативно впливає на того, хто обманює.