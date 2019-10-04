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      Що відбувається з доларом: пояснення експерта

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      Що з доларом в Україні, сьогодні – все про курс долара в Україні
      Чому дешевшає гривня / 24 канал

      Чому гривня почала дешевшати та що робити, аби зменшити вплив курсу долара на ваші заощадження 24 каналу пояснив фінансист, керуючий партнер лізингової компанії "ЕСКА Капітал" Сергій Васьков.

      Фінансист наголосив, що курс поводиться нераціональноДнями у Нацбанку розповіли, що за останні три дні витратили 200 мільйонів доларів на підтримку гривні. Це пов'язано із тим, що пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї навпаки – зріс. Тим часом кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's спрогнозувала курс гривні до 2022 року – він становитиме 28,5 гривень. Експерти радять не хвилюватися, все під контролем.

      Чому гривня падає?

      За словами Васькова, приплив валюти в Україну, який мав місце до недавнього часу, був викликаний бажанням іноземних інвесторів заробити на високих відсотках українських держоблігацій.

      Читайте також: Що буде з курсом долара восени 2019-го: прогноз експерта

      "Зараз Міністерство фінансів оголосило, що припиняє емісію п’ятирічних облігацій. До того ж дещо знизилися ставки. Тому інвестори стали надто обережні. Вартість гривні пішла вниз. Розмови про те, що поламано тренд постійного зниження курсу гривні, виглядають непереконливо, тому що у нас немає структурних зрушень в економіці. З одного боку, для нас зараз склалася сприятлива кон'юнктура на аграрному ринку. Але у нас не додалося виробничого експорту, тобто фундаментальні передумови для зміни тренду відсутні", – пояснив Васьков.

      У чому зберігати заощадження?

      Експерт наголосив, що варто правильно зберігати свої гроші, розумно їх розподіляючи. Тоді коливання валютних котирувань будуть не настільки страшні.

      Завжди слід дотримуватися правила диверсифікації. Незалежно від того, як змінюються курси. Це може бути 50% в доларах, 20-30% в євро і інше – в гривні. Частину заощаджень варто тримати в гривні, тому що, по-перше, це дозволяє більш оперативно і гнучко заробляти. Гривневі депозити мають ставки вищі за валютні, і сьогодні є можливість заробляти на ОВДП,
      – пояснив фінансист.

      Він також нагадав, що всі ми маємо низку регулярних витрат у гривні, які потрібно оплачувати. "Я б також додав, що диверсифікувати в валюті – це добре, але також потрібно працювати і з іншими інструментами: звернути увагу на корпоративні облігації, можливо, на акції іноземних компаній, інвестиції у бізнес і так далі", – пояснив Васьков.

      Він також зазначив, що варто тримати 50% заощаджень в доларах, оскільки ця валюта лишається для нас головною резервною валютою. "Економіка США все одно залишається однією з найсильніших і стабільних. Навіть незважаючи на останні новини про зниження фондових індексів, долар все одно буде більш стабільним, ніж євро", – сказав він.


      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Долар-Гривня Долар Новини України Валюта Курси валют Гривня
      Джерело: 24 канал
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