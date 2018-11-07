12:03
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Що заважає людині досягнути своєї мети

      266 Читать новость на русском
      Що заважає людині досягнути своєї мети
      Що заважає людині досягнути своєї мети / plusarquitectura.info

      Ми пишемо плани на майбутнє, намагаємося досягнути певної мети, мріємо. Інколи все це дається важко. А через певний час взагалі відмовляємося від цієї ідеї і повертаємося до звичного способу життя.

      Причин того, що вам важко досягнути мети, може бути декілька, про це пише лікар-психотерапевт Михайло Гаврилов в Instagram.

      Читайте також: Здоров'я людини залежить від соціального статусу, – вчені

      1. Чужі цілі

      Суспільство диктує ідеальне життя – престижна робота, розкішна машина, привабливий зовнішній вигляд. За всім цим людині нав’язують чужі цілі. Завжди відповідайте чесно – чи готові ви до змін?

      2. Цілі, які не можна виміряти

      До прикладу, це "Хочу бути красивішою, привабливішою". Та це не мета, а очікування. Найкраще ставити перед собою мети: одягнути свої джинси розміру, до прикладу, менше ніж 46 розміру, тощо.

      Не ставте цілі, які не можна виміряти
      Не ставте цілі, які не можна виміряти

      3. Звички, що заважають досягнути мети

      Якщо ви щось вирішили, досягнули цього, а після результат зник, то причиною цього можуть бути звички. Проаналізуйте, які звички допомагають у досягненні мети, а які – заважають.

      4. Відсутність відстеження динаміки

      Рутина поглинає людину, і, ймовірно, за кілька тижнів, вона забуває про певну мету. Намагайтеся щотижня підбивати підсумки, щоб не збитися зі шляху, і не забувайте себе хвалити.

      Намагайтеся щотижня підбивати підсумки
      Намагайтеся щотижня підбивати підсумки

      5. Неправильне оточення

      Якщо ви маєте намір схуднути і вести здоровий спосіб життя, а ваші друзі ні – то це вам тільки стане перешкодою. Спробуйте знайти людей, які теж на схожому шляху і ви отримаєте не лише задоволення, а й нових друзів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      СОХРАНЯЕМ В ЗАКЛАДКИ По возможности отвлекитесь от дел, возьмите листок и ручку. Запишите не менее 7 целей в любых жизненных направлениях. А теперь найдите среди них те, которые ставите из года в год, но так и не достигаете. У кого их больше 3? Ставьте лайк ️ ⠀ Сегодня расскажу о ловушках целеполагания, которые мешают добиться желаемого, будь то снижение веса или что-нибудь еще. ⠀ 1. Чужие цели. Общество диктует нам нормы, которым мы пытаемся соответствовать: престижная работа (в офисе, желательно, и в кресле директора), машина (не "запорожец", однозначно), привлекательный внешний вид (обычно из глянцевых журналов или фотошопа Инстаграм). Но если всего этого хотим не мы, а нам это навязывают существующие стереотипы "достатка", то подвига не случается. ⠀ Хотите похудеть, но? Посмотрите на вашу цель и спросите себя: откуда она пришла? ВНИМАНИЕ! Всегда отвечайте честно: хотите ли вы на самом деле снижать вес или пока не готовы к переменам? ⠀ 2. Неизмеримые цели. “Хочу постройнеть и быть привлекательной” — разочарую, но это не цель, а ожидание. Она слишком расплывчата, чтобы мотивировать к действию. ВНИМАНИЕ! Ставьте измеримые цели: на Новогоднем банкете я в платье/костюме на 1-2-3 размера меньше - 48-46-44. ⠀ 3. Старые привычки. Ставить цели важно и нужно, но только правильные привычки определяют успех. Если после достижения цели не поддерживать результат, быстро вернетесь к старому. Проанализируйте, какие привычки мешают вам достичь цели и какие, наоборот, помогают. И помните, любую привычку можно ПЕРЕДЕЛАТЬ! ( в моей практике таких случаев не счесть!) ⠀ 4. Не отслеживать динамику. Постоянно держать цель в голове сложно. Проходит пара недель, и мы теряемся в бытовых делах. Не сбиться с пути поможет дневник достижений. ВНИМАНИЕ! Не забывайте хвалить себя - это мотивирует. ⠀ 5. Недружественное окружение. Без поддержки достичь целей трудно. Если вы решили вести здоровый образ жизни, но вокруг любители фастфуда, что делать вы уже знаете: ищите людей, чьи цели совпадают с вашими. ⠀ Если пост наберет больше 1000️ дам эффективное упражнение на целеполагание. ⠀ В комментариях ответьте: сколько невыполненных целей вы у себя насчитали? ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      6 листопада , 14:03 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      сьогодні , 11:05 Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      Борис Немировський
      101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      сьогодні , 10:01 101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      Настя Сукач 7689
      Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      сьогодні , 09:01 Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      Інна Жолобович
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Нормандська четвірка" приступила до переговорів у Берліні
       21 січня 2015 , 21:48
      Курс валют на 27 червня: євро здало позиції
      27 червня , 08:30
      Динамо зробило грошову пропозицію французькому клубу щодо купівлі нападника
       21 серпня , 11:05
      Півзахисник англійського клубу фантастичним парашутом вразив ворота Лідса (ВІДЕО)
       29 вересня , 10:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук