Що заважає людині досягнути своєї мети

СОХРАНЯЕМ В ЗАКЛАДКИ По возможности отвлекитесь от дел, возьмите листок и ручку. Запишите не менее 7 целей в любых жизненных направлениях. А теперь найдите среди них те, которые ставите из года в год, но так и не достигаете. У кого их больше 3? Ставьте лайк ️ ⠀ Сегодня расскажу о ловушках целеполагания, которые мешают добиться желаемого, будь то снижение веса или что-нибудь еще. ⠀ 1. Чужие цели. Общество диктует нам нормы, которым мы пытаемся соответствовать: престижная работа (в офисе, желательно, и в кресле директора), машина (не "запорожец", однозначно), привлекательный внешний вид (обычно из глянцевых журналов или фотошопа Инстаграм). Но если всего этого хотим не мы, а нам это навязывают существующие стереотипы "достатка", то подвига не случается. ⠀ Хотите похудеть, но? Посмотрите на вашу цель и спросите себя: откуда она пришла? ВНИМАНИЕ! Всегда отвечайте честно: хотите ли вы на самом деле снижать вес или пока не готовы к переменам? ⠀ 2. Неизмеримые цели. “Хочу постройнеть и быть привлекательной” — разочарую, но это не цель, а ожидание. Она слишком расплывчата, чтобы мотивировать к действию. ВНИМАНИЕ! Ставьте измеримые цели: на Новогоднем банкете я в платье/костюме на 1-2-3 размера меньше - 48-46-44. ⠀ 3. Старые привычки. Ставить цели важно и нужно, но только правильные привычки определяют успех. Если после достижения цели не поддерживать результат, быстро вернетесь к старому. Проанализируйте, какие привычки мешают вам достичь цели и какие, наоборот, помогают. И помните, любую привычку можно ПЕРЕДЕЛАТЬ! ( в моей практике таких случаев не счесть!) ⠀ 4. Не отслеживать динамику. Постоянно держать цель в голове сложно. Проходит пара недель, и мы теряемся в бытовых делах. Не сбиться с пути поможет дневник достижений. ВНИМАНИЕ! Не забывайте хвалить себя - это мотивирует. ⠀ 5. Недружественное окружение. Без поддержки достичь целей трудно. Если вы решили вести здоровый образ жизни, но вокруг любители фастфуда, что делать вы уже знаете: ищите людей, чьи цели совпадают с вашими. ⠀ Если пост наберет больше 1000️ дам эффективное упражнение на целеполагание. ⠀ В комментариях ответьте: сколько невыполненных целей вы у себя насчитали? ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

