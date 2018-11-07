Що заважає людині досягнути своєї мети

Ми пишемо плани на майбутнє, намагаємося досягнути певної мети, мріємо. Інколи все це дається важко. А через певний час взагалі відмовляємося від цієї ідеї і повертаємося до звичного способу життя.

Причин того, що вам важко досягнути мети, може бути декілька, про це пише лікар-психотерапевт Михайло Гаврилов в Instagram.

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1. Чужі цілі

Суспільство диктує ідеальне життя – престижна робота, розкішна машина, привабливий зовнішній вигляд. За всім цим людині нав’язують чужі цілі. Завжди відповідайте чесно – чи готові ви до змін?

2. Цілі, які не можна виміряти

До прикладу, це "Хочу бути красивішою, привабливішою". Та це не мета, а очікування. Найкраще ставити перед собою мети: одягнути свої джинси розміру, до прикладу, менше ніж 46 розміру, тощо.



Не ставте цілі, які не можна виміряти

3. Звички, що заважають досягнути мети

Якщо ви щось вирішили, досягнули цього, а після результат зник, то причиною цього можуть бути звички. Проаналізуйте, які звички допомагають у досягненні мети, а які – заважають.



4. Відсутність відстеження динаміки

Рутина поглинає людину, і, ймовірно, за кілька тижнів, вона забуває про певну мету. Намагайтеся щотижня підбивати підсумки, щоб не збитися зі шляху, і не забувайте себе хвалити.



Намагайтеся щотижня підбивати підсумки

5. Неправильне оточення

Якщо ви маєте намір схуднути і вести здоровий спосіб життя, а ваші друзі ні – то це вам тільки стане перешкодою. Спробуйте знайти людей, які теж на схожому шляху і ви отримаєте не лише задоволення, а й нових друзів.

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