Щоб уникнути колапсу: Кличко просить уряд відкрити метро в Києві з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко 13 травня попросив уряд дозволити роботу столичного метро з 25 травня. Саме Кабмін повинен ухвалити кінцеве рішення.

В умовах, коли все більше людей повертаються на роботу під час ослаблення карантину, на Київ чекає транспортний колапс. Про це Кличко заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Він пообіцяв, що міська влада звичайно зверне особливу увагу на динаміку поширення коронавірусу в столиці.

Кличко також назвав ідею спеціальних перепусток для проїзду в метро "абсолютно утопічною".

Ми створимо страшні натовпи і зіткнемося з ще гіршою ситуацією. Тому метро має відкритися для роботи в звичайному режимі,

– наголосив мер.

За його словами, це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці.

Кличко також звернувся до киян і попросив дотримуватись елементарних правил, дистанції та носити маски.

Зверніть увагу! За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 30 людей, серед них 1 медпрацівник. Загалом у столиці України зафіксували 1960 випадків зараження коронавірусом. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності.

Як і коли запрацює метро в Україні

На 3-му етапі послаблення карантину метро відкриють для окремих категорій громадян, і воно їздитиме з певними обмеженнями.

У звичайному режимі метрополітен запрацює лише на четвертому етапі послаблення карантину.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, що метро в українських містах перевозить щодня понад 2 мільйони осіб – а це місце величезного ризику зараження коронавірусом.

Також очільник уряду додав, що Кабмін поки не бачить можливості відкрити міжміський транспорт. Водночас міський транспорт працюватиме й надалі в тих режимах, в яких працював.



П'ять етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

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