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      Щоб безпечно купити гречку: у Харкові помітили чоловіка в поліетиленовому пакеті – відео

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      У супермаркеті Харкова помітиил дуже незвичного покупця / md-eksperiment.org

      В одному з супермаркетів Харкова помітили незвичного покупця. Чоловік для чогось натягнув на себе велику поліетиленову стрічку, зв'язану у нього над головою.

      Відео з чоловіком, який вирішив максимально уберегти свій похід за гречкою, опублікував телеграм-канал "ХС-Харків".

      Цікаво Російські ЗМІ сконфузились повідомленням про львівське метро

      Цікаво, що для того, аби взяти з полиці будь-який товар, хлопцеві все одно доводить припіднімати свій захисний костюм. Тож у який спосіб це має захистити його від вірусів – ніяк не зрозуміло.

      Телеграм-канал припускає, що поліетиленовий пакет, який натягнув на себе хлопець, насправді є великим презервативом. Втім тоді залишається загадкою, де він знайшов такий величезний засіб контрацепції.

      Чоловік у великому поліетиленовому пакеті: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Харкова Курйозні новини
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