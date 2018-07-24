СхідГЗК і "Сумихімпром" виявилися не здатними забезпечити металургів сірчаною кислотою

Східний гірничо-збагачувальний комбінат (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) і об'єднання "Сумихімпром" не здатні задовольнити реальні потреби підприємств гірничо-металургійного комплексу України у сірчаній кислоті.

Про це йдеться в листі голови Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної, адресованому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману і першому віце-прем'єру Степану Кубіву, текст якого є у розпорядженні Мінпрому.

В документі відзначається, що на даний момент дефіцит сірчаної кислоти на внутрішньому ринку оцінюється в 98 тис. т. При цьому єдиною причиною, по якій підприємства ГМК змушені імпортувати сірчану кислоту, є нездатність СхідГЗК і "Сумихімпрому" забезпечити заявки вітчизняних споживачів.

Як приклад наводиться ситуація з СхідГЗК, який влітку 2017 р. на 2 міс. зупинив виробництво сірчаної кислоти без пояснення причин. Це змусило українських споживачів купувати даний реагент, яка використовується у коксохімічному виробництві, у зарубіжних підприємств.

Ляпіна у своєму листі за підсумками засідання моніторингової групи при ДРСУ також зазначає, що "Сумихімпром" і СхідГЗК, які раніше звернулися до міністерства економічного розвитку і торгівлі з проханням про обмеження імпорту сірчаної кислоти – не є власниками своєї продукції, оскільки працюють за давальницькою схемою.

У зв'язку з цим ДРСУ має намір продовжувати моніторинг ситуації на ринку сірчаної кислоти в Україні. Зокрема, планується з'ясувати кількість сертифікованих цистерн для перевезення сірчаної кислоти залізничним транспортом. При цьому на засіданні моніторингової групи представники підприємств підкреслили, що готові купувати сірчану кислоту у СхідГЗК і "Сумихімпрому" за будь-якою ціною – оскільки вона не є вагомим чинником у масштабах всього металургійного виробництва.

"Принциповим питанням є гарантованість поставок сірчаної кислоти, оскільки її відсутність потягне за собою зупинку не тільки коксохімічних підприємств, але і металургійних, що спричинить колосальні збитки в масштабах країни", – говориться в листі глави ДРСУ, адресованому прем'єру Гройсману і першому віце-прем'єру Кубіву.

Відзначимо, що 4 липня міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України ввела квоти на безмитний імпорт сірчаної кислоти. Рішення прийнято на звернення СхідГЗК і "Сумихімпром". Раніше керівники крупних коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.