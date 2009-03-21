19:18
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

“Східне партнерство”

Фінансові ринки 12:00, 21 березня 2009 224

Польща задоволена рішенням ЄС щодо “Східного партнерства’’.

Провідні польські політики називають успіхом своєї країни. Прийняття Європейським Союзом програми “Східне партнерство”. Адже, Варшава булла одним із ініціаторів цієї програми співпраці Брюсселя віз країнами Сх. Європи. За словами Президента Польщі Леха Качинського, ухваливши програму, країни ЄС погодилися на поступову ліквідацію візового партнерства для громадян 6 держав, які входять в перелік.Мова йде про 6 країн Східної Європи: Україну, Грузію, Азербайджан, Вірменію, Молдову та Білорусь. Коментуючи ситуацію навколо включення в програму Білорусії, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що діалог з Мінськом потрібно вести втім, для того аби Александра Лукашенка запросили на найближчий саміт ЄС в Празі, де офіційно буде оголошено про початок програми, “білоруській владі ще треба чимало змінити у власній системі”.Зазначимо, на 7 травня вже заплановано проведення саміту Східного Партнерства у Празі, який має дати старт впровадження даної ініціативи ЄС. Як заявила єврокомісар із зовнішніх відносин і Політики Сусідства Беніта Ферреро-Вальднер, програма вигідна і ЄС і країнам Східної Європи. Втім, в будь-якому випадку ЄС встановить безвізовий режим тільки з тими країнами, які виконають всі технічні вимоги ЄС.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 21 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1914
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1616
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук