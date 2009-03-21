Польща задоволена рішенням ЄС щодо “Східного партнерства’’.

Провідні польські політики називають успіхом своєї країни. Прийняття Європейським Союзом програми “Східне партнерство”. Адже, Варшава булла одним із ініціаторів цієї програми співпраці Брюсселя віз країнами Сх. Європи. За словами Президента Польщі Леха Качинського, ухваливши програму, країни ЄС погодилися на поступову ліквідацію візового партнерства для громадян 6 держав, які входять в перелік.Мова йде про 6 країн Східної Європи: Україну, Грузію, Азербайджан, Вірменію, Молдову та Білорусь. Коментуючи ситуацію навколо включення в програму Білорусії, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що діалог з Мінськом потрібно вести втім, для того аби Александра Лукашенка запросили на найближчий саміт ЄС в Празі, де офіційно буде оголошено про початок програми, “білоруській владі ще треба чимало змінити у власній системі”.Зазначимо, на 7 травня вже заплановано проведення саміту Східного Партнерства у Празі, який має дати старт впровадження даної ініціативи ЄС. Як заявила єврокомісар із зовнішніх відносин і Політики Сусідства Беніта Ферреро-Вальднер, програма вигідна і ЄС і країнам Східної Європи. Втім, в будь-якому випадку ЄС встановить безвізовий режим тільки з тими країнами, які виконають всі технічні вимоги ЄС.