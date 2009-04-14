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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Широка коаліція?

08:48, 14 квітня 2009 257

У боротьбі з кризою нардепи можуть об'єднатися в широку коаліцію.

Об’єднавча криза. Віце-спікер Верховної Ради - бютівець Микола Томенко - прогнозує, що за кілька тижнів в парламенті може з’явитися широка коаліція. Об'єднати народних обранців, на його думку, може розробка спільних заходів по виведенню України з кризи. Микола Томенко (заступник голови Верховної Ради): "Можливо, що за місяць ми побачимо новий формат коаліції, і я думаю, треба не приховувати того, що існує теоретична можливість, щоб в Україні з’явилася коаліція чотирьох з половиною фракцій." За словами Томенка, відмова Партії регіонів блокувати трибуну і стала приводом для таких висновків. Водночас політологи не надто вірять у прогнози віце-спікера, адже вважають, що наближення виборів заважатиме політикам об’єднуватися навіть заради боротьби із економічною кризою. Олексій Гарань (політолог): "Не треба забувати, що наближаються вибори, і тому кожна політична сила з цього процесу намагатися вичавити якомога більше і в пропагандистському сенсі, і в сенсі реальних якихось поступок, реальних якихось важелів впливу." Андрій Єрмолаєв (політолог): "Якщо дійсно буде спроба спочатку напрацювати якусь універсальну програму, при чому не тільки антикризових, а й реформаційних заходів, і до цього буде політична воля, після цього можна буде говорити про узгодження політичних позицій і навіть підтримку такої програми, тоді з'являється коаліція, якщо ж мова йде, як зберегти цей склад парламенту, як дожити до виборів, то коаліції не буде навіть якщо буде така декларація." Крім того, експерти зауважують - навіть якщо у парламенті і буде створено широку коаліцію, до неї в жодному разі не приєднаються представники Компартії та депутати з Єдиного центру.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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