У Росії в містечку Великі Луки Псковської області під час урочистої лінійки знепритомніло кілька школярів. Усіх їх госпіталізували, щоправда троє дітей зараз перебувають у важкому стані. Інцидент трапився 5 жовтня.

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Усі протерпілі навчаються у школі №7. За уточненими даними, знепритомніли троє дітей, а решта скаржилися на погане самопочуття. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Псковської області з посиланням на керівника обласного комітету освіти Олександра Седунова.

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Наразі медики з'ясовують причини, через які дітям із різних класів, різних вікових груп одночасно стало погано. Усі потерпілі перебувають у дитячій міській лікарні міста Великі Луки. У кожного взяли аналізи. Троє дітей – у тяжкому стані, решта – в стані середнього ступеня тяжкості.

На сайті адміністрації Псковської області повідомляють, що урочистості було присвячено присвоєнню навчальному закладу імені випускника Антона Злобіна. Він загинув в 1995 році під час військової операції на таджицько-афганському кордоні.

На місці працює віцегубернатор Псковської області Віра Ємельянова. Також це питання перебуває на особистому контролі губернатора.

Що кажуть очевидці

Одна зі школярок розповіла, діти почали падати майже одночасно. За попередньою версією, причина того, що сталося – отруєння. Власне з таким діагнозом дітей госпіталізували, передає видання "360".

Це було жахливо. Ми стояли поруч, кілька людей почали падати, їх почали відводити до медиків, дорогою їм стало дуже погано, блювота. Приїхала швидка допомога: дві машини та машина реанімації,

– пригадала співрозмовниця ресурсу.

Сама дівчина почувається добре. Але що могло вплинути на здоров'я стількох дітей, вона не знає, але припускає, що це міг бути перегрів. Перед лінійкою її клас в їдальню не ходив.

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Тим часом, пацієнти лікарні з відділення, яке спеціалізується на гастроентерології та алергології, повідомили про виписку інших хворих, щоб звільнити місця для школярів.