Шлях відкрито

Омріяне членство Хорватії в ЄС стало ще на крок ближче.

Загреб владнав територіальну суперечку з Любляною і готовий до перемовин про власну євро інтеграцію. За повідомленням інформагенції Reuters домовленості було досягнуто під час зустрічі прем’єр-міністрів обох країн.Зазначимо, в грудні минулого року Словенія, яка є членом ЄС з 2004 року, ветувала новий раунд переговорів щодо вступу Хорватії з Євросоюз. Своє рішення Любляна мотивувала невирішеністю територіальної суперечки із Загребом.Словенія та Хорватія не могли домовитися, де проходитиме лінія морського кордону в Піранській затоці Адріатичного моря. Суперечка розпочалася ще у 1991 році, коли обидві республіки колишньої Югославії проголосили незалежність.