Шлюб хлопця з 80-річною бабцею визнали законним
Фіктивний шлюб 18-річного призовника Олександра Кондратюка з 80-річною двоюрідною бабусею визнали дійсним.
Про це повідомив військовий комісар Вінницького військового об'єднаного комісаріату Олександр Данилюк, передає Gazeta.ua.
За його словами, правоохоронці зробили висновок, що шлюб юнака з бабусею є законним, і жодних порушень тут нема.
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"Від поліції отримали листа. У ньому вказано, що не вбачається складу злочину у створенні шлюбу. Немає порушень. Вважають, що цей шлюб не є фіктивним, а реальним. Тобто вони залишаться чоловіком і дружиною", – зазначив Данилюк.
Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року у Вінниці 22-річний хлопець одружився з 80-річною бабусею. Згодом виявилось, що жінка, у якої інвалідність першої групи, є родичкою юнака.