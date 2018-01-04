Шлюб хлопця з 80-річною бабцею визнали законним

Фіктивний шлюб 18-річного призовника Олександра Кондратюка з 80-річною двоюрідною бабусею визнали дійсним.

Про це повідомив військовий комісар Вінницького військового об'єднаного комісаріату Олександр Данилюк, передає Gazeta.ua.

За його словами, правоохоронці зробили висновок, що шлюб юнака з бабусею є законним, і жодних порушень тут нема.

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"Від поліції отримали листа. У ньому вказано, що не вбачається складу злочину у створенні шлюбу. Немає порушень. Вважають, що цей шлюб не є фіктивним, а реальним. Тобто вони залишаться чоловіком і дружиною", – зазначив Данилюк.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року у Вінниці 22-річний хлопець одружився з 80-річною бабусею. Згодом виявилось, що жінка, у якої інвалідність першої групи, є родичкою юнака.