Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу

Група київських прокурорів та поліцейських, які кілька років тому пограбували столичний ювелірний магазин так і не понесли покарання. А суму вкраденого ними на мільйони гривень за них відшкодуємо ми з вами.

Отож, давайте про цю шокуючу історію по порядку: влітку 2014-го року кілька працівників столичної прокуратури разом з автоматниками з міліцейського спецпідрозділу "Сокол" прийшли в один дорогий київський ювелірний бутік, щоб провести там обшук.

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Що там шукали прокурори з поліцейськими? Контрабанду? Перепродаж вкраденого? Ні. Ви не повірите. Вони отримали інформацію, що ювелірні вироби можуть бути зроблені з радіаційно забруднених коштовних металів.

І що ж вони зробили з цими небезпечними ювелірними виробами? На щастя, власники магазину подбали про складну систему відео-спостереження, частину якої правоохоронцям не вдалося відключити і відеокамери зафіксували весь процес обшуку. Правоохоронці розпихували по кишенях золоті браслети, кулони, сережки та каблучки з коштовним камінням.

А одна з керівників слідчої групи, прокурор Марія Забуга, попросила колег принести їй дорогий годинник, і не простий, а такий, де побільше діамантів. Не відставали від прокурорів і міліцейські спецпризначенці із загону підтримки.

Після того, як власники ювелірного магазину оприлюднили відео з подробицями обшуку скандалу вже було не уникнути. За даними власників салону, прокурори з поліцейськими поцупили у них коштовностей на майже вісімдесят мільйонів гривень.

Пограбування поліцейськими ювелірного салону "Графф": дивіться відео

Через це керівництво столичної прокуратури було змушене звільнити скандальних працівників, крім того, за крадіжку проти них порушили кримінальне провадження. Це сталося ще в 2014-му році, тобто майже п’ять років тому.

Як ця справа сьогодні? Чи хтось з правоохоронців покараний за це масштабне пограбування ювелірної крамниці? І хоча ця справа, в якій все очевидно давно була передана до суду, на диво, за чотири роки суд так і не провів по цій справі жодного засідання. І це суд першої інстанції, який досі не почав розгляд.

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А потім може бути ще апеляційний суд, а потім Верховний суд. Так, цю справу про масштабне пограбування за десять років запросто можна буде закрити просто тому, що спливе термін давності. Втім, якби йшлося лише про покарання правоохоронців, яке ніяк не настає, це було б ще півбіди.

Але власники крамниці подали до суду на відшкодування їм матеріальних втрат після цієї прокурорської крадіжки.

І ось днями, саме під Різдво суд виніс рішення стягнути двадцять п’ять мільйонів гривень, тобто майже мільйон доларів на користь ювелірного магазину в якості компенсації за дії правоохоронців. І заплатять ці гроші не прокурори-грабіжники та їхні спільники – поліцейські. Згідно рішення суду ці кошти мають стягнути з державного бюджету, тобто з нас з вами, оскільки бюджет наповнюється з наших з вами податків.

На ці гроші, наприклад, можна побудувати новий дитячий садочок, наприклад. Або вилікувати десять онкохворих дітей. Але ці гроші, через прокурорську крадіжку тепер підуть постраждалим бізнесменам.

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А прокурори, які так і не сіли за грабунок, в цей час ще й намагаються оскаржити своє звільнення і вимагають через суд компенсації за час вимушеного багаторічного прогулу. І якщо суд ще й ці вимоги задовольнить, то, знаєте, нам краще взагалі розігнати прокуратуру. Так нам дешевше вийде.

Ліквідація цієї прокуратури була б непоганим різдвяним подарунком для нас з вами, але не цього разу. Виявляється, на Різдво кояться справжні дива, бо не тільки люди з темним минулим отримали шанс на прощення гріхів, а й підприємець з Дніпра, якого називають в медіа кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік".



Кримінальний авторитет Олександр Петровський

Церемонія отримання Томосу українськими посадовцями не обійшлася без скандалів. Як виявилося, серед почесних гостей Вселенського патріарха, був Олександр Петровський. Під час цієї урочистої події він стояв поруч із головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, тримаючись за сувій з Томосом. Звісно, близькість людини з кримінальною біографією до вищого керівництва України викликала хвилю обговорення в соціальних мережах.

На що прихильники влади поквапились заспокоїти обурену громадськість. Мовляв, Петровський і справді має темне минуле, але хіба це важливо, коли він так щиро допомагає українській церкві і ще й при цьому, жертвує на армію? І взагалі, розбійник, що розкаявся, церкві куди цінніший за десятеро праведників. Отож, мовляв, давайте, говорити про Петровського як про мецената і бізнесмена, а не як про кримінального авторитета.

Тим більше, тут такі події: Томос, Різдво, а тому, в цю святкову мить, давайте забудемо старі гріхи і разом рушимо в світле майбутнє – закликають нас прихильники влади.