Шотландія: Футбол

Чим “Селтіку” так насолили хлопці із ”Сент-Міррена”?

Шотландський футбольний гранд влаштував справжнє шоу своїм фанам в 27 турі Прем’єр-ліги. На 16 хвилині голкіпер Кріс Сміт після удару Накамури дав зрозуміти господарям поля, що фортуна до нього не прихильна у цей день. Після цього пішло-поїхало. У ворота гостей потрапляло усе, що летіло, винятком став лише пенальті, не реалізований Хесселінком. До 58 хвилини хет-трик примудрився оформити Накамура. А знущання над суперником доповнив двічі Браун та ще одного разу Кросас. Жах для Кріса Сміта закінчився на 76 хвилині - 7 м’яча бідолашний воротар отримав ще й від власного гравця - Поттера. Всемеро менше зусиль для здобуття 3 очок приклав "Рейнджерс". Конкурент "Селтіка" завдяки єдиному м’ячу здолав в гостях "Хемілтон". Наприкінці першого тайму прицільний удар вдався Фергюссону.