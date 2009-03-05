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Шотландія: Футбол

14:29, 5 березня 2009 197

"Селтік" вийшов в одноосібні лідери шотландської першості.

Всемогутній Скот на прізвище Макдональд. Дубль австралійського форварда приніс перемогу шотландському "Селтіку" над "Клімарноком". В середині другого тайму Макдональд розхитав захисника у штрафному майданчику господарів і пробив у дальній кут - так був відкритий рахунок у матчі. Ще до перерви "Клімарнок" відновив рівновагу у поєдинку завдяки вдалій грі на добиванні Інвінсібла. Команда із Глазго не могла вдруге пробити голкіпера "Клімарнока" Алана Комбла до 81-ої хвилини, по справу у свої ноги не взяв Скот Макдональд. Австралієць самотужки надурив увесь захист суперників і приніс команді такі потрібні три очки. У цьому ж турі основний конкурент "Селтіка" в боротьбі за чемпіонство "Рейнджерс" сенсаційно поступився аутсайдеру "Інвернессу".За 28 турів відставання "Рейнджерса" від "Селтіка" сягає трьох очок. "Харст2 на третій сходинці. "Данді Юнайтед", який на четвертій позиції, тримає "Абердін" на відстані чотирьох очок.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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