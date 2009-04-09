Шотландія: Футбол

"Селтік" та "Рейнджерс" здобули по 3 очки.

Шість очок для Глазго. "Рейнджерс" та "Селтік" синхронно взяли максимум у перенесених матчах 29 туру шотландської прем’єр-ліги. Зелено білі на "Селтік Парк" не залишили мокрого місця від останньої команди чемпіонату "Фалкірка". В середині першого тайму м’яч після подачі Накамури транзитом через голову Макдональда потрапив точнісінько на ногу Колдвела – 1:0. Особливо не заважали захисники "Фалкірка" Хеселінку подвоїти перевагу у другому таймі. Без перешкод стріляв із 18 метрів Маккіді – 3:0. Ну і нарешті на останній хвилині основного часу крапку після передачі Макгіді поставив Оді – 4:0. За таких обставин навіть попри перемогу на полі "Сент Мірена", "Рейнджерс" не зуміли скоротити відставання від "Селтіка" у 3 очки. Господарі поля вже до 19 хвилини горіли 2:0. Постарались Бойд та Еду, але рук не опустили. Провівши кілька небезпечних випадів "Сент-Міррен" досяг таки успіху в дебюті другого тайму - результативно на вістрі зіграв Дорман. На більше втім аутсайдера не вистачило – 1:2.