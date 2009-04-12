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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шотландія: Футбол

14:33, 12 квітня 2009 182

Гандикап втрачено!

Чинний чемпіон Шотландії "Селтік" втратив зручну перевагу над одвічними конкурентами з "Рейнджерс" у 32 турі поточного внутрішнього чемпіонату. Не надто плідним виявився візит кельтів на поле "Хартса".Навіть результативний удар в один дотик, якого Хесселінк завдав (увага!) на 24 секунді матчу, не допоміг зелено-білим вивезти 3 очок із Единбурга. Ще до перерви господарі нагадали, хто головний претендент на "бронзу" шотландської Прем'єр-ліги.Йшла 32 хвилина, коли із штрафного ефектно вистрелив Агуар. У другій половині команди провели обмін небезпечними, але не більше, моментами. Удар Жалюкаса красиво парирував Боруц, а от згодом вже сам Жалюкас нейтралізував загрозу від Накамури. 1:1 у підсумку. Максимальну кількість очок у грі з "Мазервелом" тим часом здобув "Рейнджерс". Поразка скоротила шанси останнього прорватись у чільну шестірку, яка остаточно визначиться вже за тур і продовжить боротьбу за єврокубки. "Хайберніан", який власне перебуває на 6 позиції, має стільки ж очок, скільки й "Мазервел" - 41. Але в його активі гра у запасі. А от на вершині турнірної таблиці "Рейнджерс" наблизився до "Селтіка" на відстань 1 очка. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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