Шоу Джеймса Бланта

До Києва завітав Джеймс Блант!

Виконавець романтичних хітів You're Beautiful та Goodbye, My Lover у рамках світового турне відвідав і Україну. На концерт зібралося чимало його шанувальників. Які не пошкодували від двохсот до тисячі гривень на квиток.Ліричні композиції та відкритість Бланта створили на шоу приємну атмосферу. Під час концерту співак спустився в натовп та разом із фанами заспівав ще кілька пісень. Три пісні довелося співати на біс. І не віриться, що кілька років тому капітан Джейсм Блант, який служив у Косово, писав свої перші хіти сидячи біля танку. Він залишив службу, врешті-решт вибравши музику. Завдяки цьому рішучому кроку світ отримав ще одного талановитого автора та виконавця.Дарина (відвідувачка концерту): "Я слідкую за його творчістю з самого початку. Я була дуже здивована, що він служив. І те, що він проміняв свою військову службу на гітару. Я не вважаю, що це був вчинок слабохарактерної людини."З січня 2008 року артист з успіхом гастролює світом. Він уже встиг дати понад 150 концертів у США, Канаді, Південній Америці, Австралії, Азії та Європі.