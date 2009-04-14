Шоу про піратів

Сомалійські пірати стануть телезірками.

Американський кабельний телеканал Spike TV домовився з представниками Пентагону про зйомки пілотної серії реаліті-шоу про операцію вояків військово-морських сил Америки проти корсарів в Аденській затоці. Зйомки під назвою "Мисливці на піратів: ВМС США" відбуватимуться на двох десантних кораблях, які патрулюють небезпечні води. На плівку буде знято не тільки можливі бойові дії проти піратів, а й побут військовослужбовців США. Пілотна серія шоу про дії американських військових проти корсарів з`явиться наприкінці цього року. А знімати про що, американці, схоже, матимуть. Пірати не припиняють своїх атак. У вівторок розбійники захопили в Аденській затоці суховантаж Irene E.M. Корабель належить грецькому власнику і ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадина. У понеділок до рук корсарів потрапили два єгипетських судна, на борту яких перебуває від 18 до 24 людей.