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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шоу про піратів

Фінансові ринки 14:03, 14 квітня 2009 246

Сомалійські пірати стануть телезірками.

Американський кабельний телеканал Spike TV домовився з представниками Пентагону про зйомки пілотної серії реаліті-шоу про операцію вояків військово-морських сил Америки проти корсарів в Аденській затоці. Зйомки під назвою "Мисливці на піратів: ВМС США" відбуватимуться на двох десантних кораблях, які патрулюють небезпечні води. На плівку буде знято не тільки можливі бойові дії проти піратів, а й побут військовослужбовців США. Пілотна серія шоу про дії американських військових проти корсарів з`явиться наприкінці цього року. А знімати про що, американці, схоже, матимуть. Пірати не припиняють своїх атак. У вівторок розбійники захопили в Аденській затоці суховантаж Irene E.M. Корабель належить грецькому власнику і ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадина. У понеділок до рук корсарів потрапили два єгипетських судна, на борту яких перебуває від 18 до 24 людей.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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