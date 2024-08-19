Французький актор Ален Делон помер 18 серпня. Українці згадують його не тільки як видатну зірку кіно, але й людину з чіткою позицією.

Дивіться також Помер легенда кіно Ален Делон: як культовий актор підтримував Україну під час війни з Росією

Оксана Забужко вшанувала пам'ять актора та опублікувала в мережі портрет Алена Делона, який намалювала у 6-річному віці. На ілюстрації вона зобразила його з Монікою Вітті, яку називали королевою італійського кіно.

Вдуматись: чоловік прожив під камерами, з повною викладкою і в режимі максимальної інтенсивности ("якби я був на 50 років молодший, я б зараз пішов воювати за Україну", – це, думаю, було цілком щиро сказано, надто з огляду на його буремну юність), – 67 років! Ось це, я розумію, – реалізоване життя! Браво, просто – браво,

– написала Оксана Забужко.



Малюнок Оксани Забужко / Фото з фейсбуку Оксани Забужко

Письменниця додала, що її улюблений фільм з Аленом Делоном – Deux hommes dans la ville ("Двоє в місті") Жозефа Даміані.

Це такий сліпучий контраст двох епох і двох геть різних акторських стилів – великий Габен, який математично точно, "по-театральному" виставляє рисунок ролі, кожним обертоном голосу поціляючи в саме серденько, – і Делон, якому досить просто бути в кадрі, виповнюючи його собою,

– зауважила Оксана Забужко.

Забужко підкреслила, що віддати належне покійному варто і за те, що для нього ніколи мистецтво не було "поза політикою". Це він знав ще задовго до російсько-української війни.