Український музикант Андрій Хливнюк продовжує службу як рядовий патрульної поліції підрозділу "Софія". Днями він опублікував нове фото з фронту.

До слова Вперше за час повномасштабної війни: гурт "Бумбокс" виступив в Україні

Андрій Хливнюк показався у бліндажі, разом зі своїми побратимами. Він ніяк не підписав нове фото, але без гумору не обійшовся. Як геолокацію світлини він вказав Royal Albert Hall – один із найбільших концертних залів Лондона.



Андрій Хливнюк з побратимами / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

У коментарях Андрія Хливнюка підтримують шанувальники:

"Божого захисту і янголів охоронців на кожне плече";

"Плачу, бережіть себе";

"Хай янгол завжди йде попереду вас і оберігає";

"Честь, чоловіче!";

"Зайчики – охоронці";

"Хай Бог вас береже".

Нагадаємо, Андрій Хливнюк поєднує службу на фронті та виступи на благодійних концертах у складі гурту "Бумбокс", адже вважає, що сцена – це ще одна можливість підтримати військо. Він служить у підрозділі патрульної поліції "Софія" та є пілотом ударного дрона.