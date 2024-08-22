Український музикант Андрій Хливнюк продовжує службу як рядовий патрульної поліції підрозділу "Софія". Днями він опублікував нове фото з фронту.
До слова Вперше за час повномасштабної війни: гурт "Бумбокс" виступив в Україні
Андрій Хливнюк показався у бліндажі, разом зі своїми побратимами. Він ніяк не підписав нове фото, але без гумору не обійшовся. Як геолокацію світлини він вказав Royal Albert Hall – один із найбільших концертних залів Лондона.
Андрій Хливнюк з побратимами / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка
У коментарях Андрія Хливнюка підтримують шанувальники:
- "Божого захисту і янголів охоронців на кожне плече";
- "Плачу, бережіть себе";
- "Хай янгол завжди йде попереду вас і оберігає";
- "Честь, чоловіче!";
- "Зайчики – охоронці";
- "Хай Бог вас береже".
Нагадаємо, Андрій Хливнюк поєднує службу на фронті та виступи на благодійних концертах у складі гурту "Бумбокс", адже вважає, що сцена – це ще одна можливість підтримати військо. Він служить у підрозділі патрульної поліції "Софія" та є пілотом ударного дрона.