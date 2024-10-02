Про це Джонсон написав у своїх ще не опублікованих мемуарах Unleashed, які перекладаються як "Звільнений". Фрагментом з них він поділився з виданням The Daily Mail.
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Колишній прем'єр-міністр зазначив, що під час їхньої останньої зустрічі королева виглядала блідою і більш згорбленою, з видимими темними синцями на руках і зап'ястях, які, ймовірно, з'явилися від крапельниць чи ін'єкцій.
Я знав рік чи більше, що у неї рак кісток, і її лікарі хвилювалися, що в будь-який момент вона може різко занепасти,
– поділився політик.
Однак він підкреслив, що, попри фізичний стан, розум Єлизавети ІІ залишався ясним.
Але її розум був абсолютно неушкоджений її хворобою, і час від часу під час нашої розмови вона все ще спалахувала своєю великою білою посмішкою в її раптовій красі, що підняла настрій,
– написав Джонсон.
Що раніше було відомо про смерть Єлизавети ІІ
- Королева Єлизавета II померла у віці 96 років 8 вересня 2022 року о 15:10.
- Букінгемський палац офіційно не підтвердив діагноз королеви. У свідоцтві про смерть монархині причиною вказано "старість".
- Її Високість поховали в Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку разом зі своєю сім'єю та чоловіком, принцом Філіпом.