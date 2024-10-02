Про це Джонсон написав у своїх ще не опублікованих мемуарах Unleashed, які перекладаються як "Звільнений". Фрагментом з них він поділився з виданням The Daily Mail.

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Колишній прем'єр-міністр зазначив, що під час їхньої останньої зустрічі королева виглядала блідою і більш згорбленою, з видимими темними синцями на руках і зап'ястях, які, ймовірно, з'явилися від крапельниць чи ін'єкцій.

Я знав рік чи більше, що у неї рак кісток, і її лікарі хвилювалися, що в будь-який момент вона може різко занепасти,

– поділився політик.

Однак він підкреслив, що, попри фізичний стан, розум Єлизавети ІІ залишався ясним.

Але її розум був абсолютно неушкоджений її хворобою, і час від часу під час нашої розмови вона все ще спалахувала своєю великою білою посмішкою в її раптовій красі, що підняла настрій,

– написав Джонсон.

Що раніше було відомо про смерть Єлизавети ІІ