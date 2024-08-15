Співачка та блогерка Анна Трінчер, а також незмінний голос і ведучий Євробачення Тімур Мірошниченко стануть ведучими Нацвідбору. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на інсайдерів.
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Фінал музичного конкурсу відбудеться у вересні у форматі телеконцерту. Традиційно, троє членів журі та глядачі обиратимуть найкращого представника або представницю України на Дитяче Євробачення-2024.
Дитяче Євробачення-2024: що відомо
- Цього року на Суспільне Мовлення подали рекордні 309 заявок. Серед них до лонглиста потрапили 15 юних виконавців. Вони мають взяти участь у літній "зірковій школі", де їх прослуховуватимуть та навчатимуть.
- Згодом музична продюсерка Світлана Тарабарова, а також TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара оберуть 6 фіналістів.
- Вперше в історії Дитяче Євробачення відбудеться в Іспанії. Фінал пройде 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.