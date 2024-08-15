Співачка та блогерка Анна Трінчер, а також незмінний голос і ведучий Євробачення Тімур Мірошниченко стануть ведучими Нацвідбору. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на інсайдерів.

До слова У Швеції закрили розслідування проти Йоста Кляйна, якого дискваліфікували з Євробачення

Фінал музичного конкурсу відбудеться у вересні у форматі телеконцерту. Традиційно, троє членів журі та глядачі обиратимуть найкращого представника або представницю України на Дитяче Євробачення-2024.

Дитяче Євробачення-2024: що відомо