На фронті загинули захисники Віталій Заблоцький та Вадим Загризлий. Про це повідомив Дмитро Дікусар на своїй сторінці у фейсбуці, пише 24 Канал.

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Дмитро Дікусар розповів, що познайомився з Віталієм та Вадимом в Ямпільському військкоматі, де вони пройшли медичну комісію та чекали, коли поїдуть на фронт.

Саме там я зустрів Віталія і Вадима. По дорозі в невідомому напрямку, ми познайомились і одразу стали як брати, підтримували один одного. Через тиждень наші шляхи розійшлись, але я встиг відчути їх світлі душі. Раз на 2 місяці ми робили перекличку і мріяли, як після перемоги будемо разом пити пиво на Хрещатику,

– поділився захисник.



Дмитро Дікусар з побратимами / Фото з фейсбуку Дмитра Дікусара

Дікусар повідомив, що обоє чоловіків загинули в бою під Куп'янськом, в один день та в одній посадці. Дмитро закликав підписати петиції для Віталія та Вадима.

"У такі моменти відчуваєш, що частина тебе теж помирає. Два з половиною роки ці козаки воювали, щоб інші жили. А ми піднімемо щити за всіх полеглих Героїв і продовжимо боротьбу!" – підсумував воїн.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Він зрідка виходить на зв'язок, щоб показати нове фото чи поділитися думками. Востаннє він ділився дописом на початку грудня й нагадував, що українці – одне ціле.