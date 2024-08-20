За словами коміка, актори "Кварталу 95" мають змогу розвивати свій бренд поза шоу. Зірок запрошують на знімання фільмів, серіалів та інших проєктів.

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Носов впевнений, якщо забезпечити таку можливість стендап-комікам, то вони зможуть навіть стати популярнішими за "Квартал 95". Однак, ці шоу мають бути цікавими як для дорослих, так і для підлітків.

Стендап повинен мати середовище, в якому коміки розвиваються і зростають. Якесь шоу, де буде не тільки стендап, а й інші гумористичні формати. Якісь програми, які буде цікаво дивитися як дорослим, так і молоді. Тоді, звісно, стендап зможе конкурувати,

– зазначив Дмитро.

Повне інтерв'ю з Дмитром Носовим читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Гуморист додав, що популярність "Дизель Шоу", "Мамахохотала–шоу" і "Кварталу 95" вже не така, як раніше. Українці продовжують слідкувати за творчістю акторів, оскільки не мають альтернативи, на думку Носова.

Їхній пік, мені здається, пройшов. Просто досі є люди, які дивляться телевізор, а там нема з чого обирати. До того ж це дивились роками, і це своєрідна звичка,

– поділився комік.

Нагадаємо, колега Дмитра, гуморист Тарас Яремій висловлювався про місце стендапу в українському шоубізнесі. Він заявив, що варто давати комікам "поле для розвитку в медіасфері".