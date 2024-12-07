Співачка Періс Джексон опублікувала фото з освідчення на особистій сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Новий допис вона присвятила своєму обранцю, Джастіну Лонгу.

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Донька Майкла Джексона привітала коханого з днем народження. У серії фото, якими поділилась Періс, є безліч чарівних кадрів пари, окрім знімка з заручин.

З днем народження, мій коханий. Життя з тобою ці останні роки було невимовним вихором. Я не могла й мріяти про когось більш ідеального для мене, щоб втілити це все в життя. Дякую, що дозволяєш мені бути твоєю. Я люблю тебе,

– написала Періс Джексон.



Періс Джексон заручилась з Джастіном Лонгом / Фото з інстаграму співачки

Періс Джексон – єдина донька Майкла Джексона. Вона народилась у шлюбі артиста з Деббі Роу. У неї є двоє братів: 22-річний Прінс Майкл Джексон II та 27-річний Майкл Джозеф Джексон-молодший.

Що відомо про стосунки пари

Періс Джексон та Джастін Лонг перебувають у стосунках з 2022 року. Вони багато працювали разом над піснями дівчини.

Чутки про заручини поповзли ще у вересні цього року. Тоді Періс помітили з обручкою на Паризькому тижні моди.