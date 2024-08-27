Переможниці Євробачення-2016 виповнився 41 рік. У цей день Джамала поділилась зворушливим дописом.

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Джамала поділилась фото з наймолодшим сином у басейні. Вона назвала його найкращим подарунком у день народження.

Найкраще, що я могла собі подарувати на новий рік – у мене є. Ще б перемоги, і все!

– написала артистка.

Джамала додала, що зовсім не відчуває себе старшою. З маленьким сином поряд їй ніби знову 23 роки.



Джамала з сином / Фото з інстаграму Джамали

"Якось почула вислів відомого чайлдфрі дизайнера Карла Лагельфеда, що, мовляв: "Діти поряд надають вам зайвих сто років". Нічого не знаю про це. Мені здається навпаки. З тобою поряд я виглядаю на 23. З Днем Народження мене! Дякую, що жива, силам ЗСУ", – додала Джамала.

Нагадаємо, Джамала стала мамою втретє у травні цього року. У співачки та її чоловіка народився син, якого назвали Алімом.