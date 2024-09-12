З моменту запуску проєкт зібрав понад 555 тисяч євро завдяки співпраці з 40 фестивалями та різноманітними визначними музичними подіями. Зокрема, лише цього року команда Music Saves Ukraine відвідала 8 великих фестивалів по всій Європі, а також концерт німецького гурту Die Ärzte у Берліні. Детальніше про те, як це все відбувається і як українські артисти потрапляють на світові сцени – в матеріалі Show24.

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Так, у 2024 році Music Saves Ukraine досягла значних успіхів у своїй присутності на європейській музичній сцені, взявши участь у низці престижних фестивалів по всьому континенту. Серед визначних подій – Electrum Up To Date у Польщі, Provinssi у Фінляндії, Pohoda у Словаччини.

На кожному фестивалі ініціатива встановлювала спеціальний інформаційний павільйон, де була представлена фотовиставка родини Ліберових, надавалася актуальна інформація про те, як можна допомогти Україні, а також вивішувалися банери, присвячені українським митцям, які зараз борються або віддали своє життя за свободу нації. Крім того, команда активно брала участь у панельних дискусіях, присвячених впливу війни.



Фотовиставка Ліберових на фестивалі / Фото пресслужби

Ми співпрацювали з найбільшим панк-рок гуртом Німеччини Die Ärzte, який три дні поспіль в центрі Берліну зібрав понад 180 000 людей, а команда артистів організувала фестиваль для українських біженців, які проживають на території проведення події. Також вони направили благодійні внески із запрошень до нашої ініціативи. Та ми сподіваємося, що наступного року причина нашого приїзду на європейські фестивалі зміниться,

– зазначила лідерка ініціативи.

Мар'яна Мокринська додала, що загалом зараз доволі високий рівень інтересу до України та її музики у всьому світі. Зокрема, цього року завдяки Music Saves Ukraine, яка допомагає "європейським фестивалям букати українських артистів та відкривати їхню творчість для іноземної аудиторії", наші виконавці виступили на сценах таких відомих фестивалів як Pohoda, Sziget, Positivus тощо. Серед зірок, які заспівали за кордоном були Go_A, OTOY та багато інших.

Українські зірки виступили за кордоном / Фото пресслужби

Зауважимо, Українська асоціація музичних подій має намір посилити співпрацю з європейською музичною індустрією, знайомлячи її представників з реаліями та музичним ландшафтом України.