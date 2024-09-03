Сумну звістку повідомив Національний театр імені Марії Заньковецької. За життя він зіграв понад 100 ролей.

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Непоправна втрата у нашому колективі. Сьогодні на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко,

– йдеться у дописі театру.

Колектив театру висловив щирі співчуття родині актора. Про смерть народного артиста України вже висловилися його колеги та друзі.

Дату та місце поховання Шумейка у театрі оголосять пізніше.

Григорій народився 1 травня 1951 року в місті Лубни Полтавської області. Акторську і режисерську освіту чоловік здобув в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Також Шумейко навчався у Театральному інституті імені Бориса Щукіна – за спеціальністю "Режисура".

Актор зіграв понад сто ролей у театрі та поставив двадцять вистав як режисер. За життя Григорій взяв участь у спектаклях: "Чорна пантера" за Володимиром Винниченком, "Макбет" за Вільямом Шекспіром, "Украдене щастя" за Іваном Франком, "Дай серцю волю, заведе в неволю" за Марком Кропивницьким та в багатьох інших.

Шумейко отримав орден "За заслуги" III ступеня та відзнаку Міністерства культури "За досягнення в розвитку культури й мистецтва".