Іванна Онуфрійчук на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нові фото 6-місячного сина Адама. Ведуча також розповіла, що хлопчик офіційно отримав громадянство України, пише 24 Канал.
До слова Ембер у захваті, – колишня дружина Джонні Деппа вдруге стане мамою
На знімках Адам позує з українським закордонним паспортом в руках. Іванна поділилась емоціями від важливої події.
Офіційно: +1 маленький українець. Адамчик став громадянином України й тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт! Здавалося б, звичайний документ, але для мене це така радість, не передати словами. Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці,
– поділилась Іванна Онуфрійчук.
Син Іванни Онуфрійчук / Фото з інстаграму ведучої
Іванна Онуфрійчук живе за кордоном
- Іванна Онуфрійчук та бізнесмен казахського походження Алмаз одружилися у 2021 році на Мальдівах, а згодом зіграли весілля ще й у Києві.
- Від початку повномасштабного вторгнення сім'я проживає у Швейцарії. У травні телеведуча вперше стала мамою – у неї й Алмаза народився син. Хлопчика вирішили назвати Адамом.
- Іванна Онуфрійчук раніше розповідала, що їй важливо, аби син пам'ятав про своє українське коріння. Вона навчатиме його української мови та передаватиме традиції.