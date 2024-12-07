Іванна Онуфрійчук на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нові фото 6-місячного сина Адама. Ведуча також розповіла, що хлопчик офіційно отримав громадянство України, пише 24 Канал.

До слова Ембер у захваті, – колишня дружина Джонні Деппа вдруге стане мамою

На знімках Адам позує з українським закордонним паспортом в руках. Іванна поділилась емоціями від важливої події.

Офіційно: +1 маленький українець. Адамчик став громадянином України й тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт! Здавалося б, звичайний документ, але для мене це така радість, не передати словами. Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці,

– поділилась Іванна Онуфрійчук.



Син Іванни Онуфрійчук / Фото з інстаграму ведучої

Іванна Онуфрійчук живе за кордоном