Американський актор фотографувався на червоній дорожчі один, а модель приєдналася до нього на церемонії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ELLE.
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Кайлі Дженнер з'явилася на премії у розкішному образі. Вона обрала вінтажну срібну сукню з відкритою спиною з весняної колекції Versace 1999 року. Як пише Vogue, в 90-х роках її носила англійська акторка Елізабет Херлі. Тімоті Шаламе позував перед камерами в елегантному чорному костюмі та сіро-голубому шарфі.
На деяких кадрах з "Золотого глобуса 2025" пара ніжно цілується. Так, вони стали одними із найобговорюваніших зірок вечора. Це перша гучна поява Дженнер та Шаламе за кілька місяців.
Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе цілуються / Фото Getty Images
Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images
Що відомо про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе
- Про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе стало відомо у 2023 році, деякий час пара приховала свій роман. Відтоді модель була разом з коханим на кількох заходах у Голлівуді.
- Нещодавно джерело розповіло журналу People, що Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе відсвяткували Різдво разом перед тим, як жінка провела час зі своєю родиною. За даними інсайдера, моделі знадобилося багато часу, аби познайомити коханого зі своїми дітьми. Зараз актор для них є "другом".