Американський актор фотографувався на червоній дорожчі один, а модель приєдналася до нього на церемонії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Кайлі Дженнер з'явилася на премії у розкішному образі. Вона обрала вінтажну срібну сукню з відкритою спиною з весняної колекції Versace 1999 року. Як пише Vogue, в 90-х роках її носила англійська акторка Елізабет Херлі. Тімоті Шаламе позував перед камерами в елегантному чорному костюмі та сіро-голубому шарфі.

На деяких кадрах з "Золотого глобуса 2025" пара ніжно цілується. Так, вони стали одними із найобговорюваніших зірок вечора. Це перша гучна поява Дженнер та Шаламе за кілька місяців.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе цілуються / Фото Getty Images

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Що відомо про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе