Майбутня модель народилась у Києві. З дитинства займалась музикою і танцями, але в 13 років почала будувати модельну кар'єру. Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, чому Осадча прийшла в журналістику, як закрутився роман із Горбуновим і як змінювалась ведуча за роки роботи на телебаченні.

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Моделінг і "Світське життя"

Уже у 14 років Катерина з'явилась на обкладинці видання SRUP, а знімання проходили в Японії. Знаменитість зізнавалась, що цей період був найбільшим випробуванням її дитинства.

Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Закинута школа де було страшенно холодно і сиро, знімали довго, японці люблять починати працювати o 4-5 ранку. Японія для мене стала найбільшим випробуванням дитинства. Люди з іншим менталітетом, трудоголіки, що не роблять знижок ані на вік, ані на стать,

– поділилась спогадами знаменитість.

Згодом Катерина почала підписувати контракти та працювала у різних країнах Європи: Німеччина, Англія та Франція. Однак у 18 років вирішила повернутись до України, щоб будувати кар'єру журналістки на Батьківщині.

Спершу вона працювала позаштатною кореспонденткою на Першому національному, у 2005 році пройшла кастинг і стала ведучою проєкту "Світські хроніки", а за два роки засяяла у програмі "Світське життя".

За час існування проєкту ведуча не тільки вражала неймовірним зовнішнім виглядом, а й знайомилась із найкращими голлівудськими зірками.

У програмах Осадча появлялась у цікавих образах і неординарних капелюшках, що і стало її фірмовою родзинкою.

Катерина Осадча у програмі "Світське життя" / Фото з інстаграму ведучої

Катерина Осадча у програмі "Світське життя", 2016 рік / Фото пресслужби "1+1"

Катерина Осадча у програмі "Світське життя", 2016 рік / Фото пресслужби "1+1"

Катерина Осадча у програмі "Світське життя" / Фото пресслужби "1+1"

Катерина Осадча у програмі "Світське життя" / Фото з інстаграму ведучої

Відзначимо, що телеведуча ніколи не вдавалась до експериментів зі зміни кольору волосся. Вона віддає перевагу світлому відтінку, що гарно підходить витонченому стилю.

До слова, після пологів Катерина одразу ж намагалась повернутись у форму, щоб продовжити телевізійну роботу. На жаль, "Світське життя" сьогодні знаходиться на паузі, адже через російсько-українську війну неможливо продовжувати знімання.

Осадча також у 2011 році стала незмінною ведучою "Голосу країни" та "Голос. Діти", й навіть була у складі журі проєкту "Модель XL".

Особисте життя

У 2001 році вийшла заміж за депутата Олега Поліщука, за рік народила сина Іллю. Однак у 2004 році подружжя розлучилось.

Осадча разом зі старшим сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

З майбутнім обранцем, Юрієм Горбуновим, ведуча була знайома ще раніше. Однак завдяки проєкту "Голос. Діти" у них зав'язались стосунки.

Вже ближче до фіналу вокального проєкту Юрій та Катя зрозуміли, що між ними є хімія. Про "службовий роман" не знав ніхто аж до вагітності Осадчої. На початку 2017 року вони зіграли весілля, а вже в лютому народився їхній перший син Іван. Хрещеним батьком хлопчика став репер і продюсер Потап.

У 2021 році Катерина народила ще одного сина – Данила.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Катерина Осадча сьогодні

Повномасштабна війна спонукала ведучу до створення проєкту "Пошук зниклих". Як розповідала сама Катерина, ідея створити телеграм-канал із пошуку людей у неї виникла вже в перший тиждень повномасштабного вторгнення. 3 березня 2022 року вона разом із молодшим сином, піврічним Данилом гуляла селом і в цей момент ухвалила рішення. Ведуча зрозуміла: тоді було необхідно створити спільноту, яка б об’єднала тисячі українців, які шукають своїх рідних.

Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Станом на березень, вдалось знайти 3410 людей. Зараз команда "Пошуку зниклих" співпрацює з МЗС України, поліцією, Генеральною прокуратурою України тощо.

Попри важливу місію, Осадча продовжує бути коханою дружиною та люблячою матір'ю. До слова, синочок Іван цього року пішов у другий клас.

Сьогодні ж бажаємо іменинниці наснаги до роботи та мирного неба над головою!