Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом відвідала недільну службу в одній із церков у Шотландії. Її сфотографували у піднесеному настрої в автівці.

До слова Разом зі Snoop Dogg і Бекхемом: Кейт Міддлтон з'явилася у відео, присвяченому Олімпіаді-2024

Також богослужіння відвідав король Чарльз III та королева Камілла, а також герцог і герцогиня Единбурзькі разом зі своїм сином.

Кейт Міддлтон одягнула бежевий тренч та темно-коричневий капелюшок з пір'ям.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон двічі з'являлася на публіці після зізнання про хворобу. Востаннє вона відвідала чоловічий фінал Вімблдону.

Очікувалось, що принцеса Уельська також прийде на Олімпійські ігри-2024, однак її не було. Натомість Кетрін постала у привітальному відео з принцом Вільямом. Вона порядкувала спортсменам з Великої Британії, які представляли країну на Олімпіаді-2024.