Під час візиту Меган показалася в аксесуарах, які належали принцесі Діані. Так, Маркл вшанувала пам'ять загиблої Спенсер.

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Принц Гаррі разом з дружиною відвідали школу Ла Хіральда у Боготі. Там вони зустрілися з учнями й провели з ними час. На заході Меган постала в білій сорочці, укорочених чорних штанах, коричневому піджаку та чорно-білих босоніжках від Chanel.

Цікаво, що свій образ вона завершила золотими сережками, які нагадують метеликів, та годинником Cartier Tank Française. Ці прикраси належали принцесі Діана, яка носила їх у 1986 році. Тоді ЇЇ Високість перебувала у королівському турі та поїхала до Канади, де постала у стильних коштовностях.

Нагадаємо, днями стало відомо, що принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на літню зустріч королівської сім’ї. За даними ЗМІ, це пов'язано з напруженими стосунками між королем Чарльзом III та його молодшим сином. Монарх і принц Гаррі не змогли зустрітися у Лондоні через зайнятість Його Величності, однак у мережі говорять про інші причини, серед яких: відсутність бажання Гаррі говорити з батьком у присутності королеви Камілли та мемуари Spare.