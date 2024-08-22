Промовистим фото Надя Дорофєєва поділилась у своїх соцмережах. Вона зізналась, що для неї це надзвичайно важлива подія.

До слова Після релізу пісні: Дорофєєва відреагувала на звинувачення в плагіаті образу відомої співачки

Надя Дорофєєва додала, що крім її фото на Times Square у Нью-Йорку, вперше пісню українською мовою Spotify додав до свого світового та українського плейлистів EQUAL одночасно. Мова йде про її останню композицію "Нітрогліцерин".

Звісно, мені це дуже приємно, адже завдяки цьому українська музика виходить на новий рівень, а міжнародна музична спільнота "підсвічує" її. Але важливіше те, що це можливість говорити через свою творчість, просувати українське на світовому рівні та привертати увагу до України та української сучасної музики,

– підкреслила Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва на Times Square / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, раніше співачка стала амбасадоркою проєкту EQUAL, який підтримує жіночі голоси в музичній індустрії. Перед цим амбасадоркою цієї програми була лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко, а також Джамала.